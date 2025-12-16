Básquet: Santa Rosa se subió al podio de la Liga Provincial

El equipo chajariense se impuso ante Regatas Uruguay en la Ciudad de Amigos y cerró la serie por el tercer puesto.

Santa Rosa de Chajarí cerró su participación en la Liga Provincial de Mayores con una sonrisa y un nuevo logro tras quedarse con el tercer puesto del certamen organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), reafirmando su protagonismo en el plano federativo.

En el segundo punto de la serie por el tercer lugar desarrollado en la Ciudad de Amigos, el elenco dirigido por Román Núñez se impuso con autoridad ante Regatas Uruguay por 96 a 77.

El encuentro tuvo como gran figura a Mauricio Pane, quien firmó una actuación determinante con 26 puntos y 11 rebotes, liderando a su equipo en los momentos clave. Además, Nicolás Nieto y Leandro Burgos aportaron 14 unidades cada uno, siendo piezas importantes en el funcionamiento colectivo.

La jornada contó con la presencia del presidente de la Federación de Básquet de Entre Ríos, Julio Giménez, quien al término del partido felicitó al cuerpo técnico y a los jugadores de Santa Rosa. El dirigente fue el encargado de entregar la copa del tercer puesto al capitán Nicolás Nieto, en un cierre cargado de reconocimiento y emoción.

El equipo chajariense completó así una campaña extraordinaria y logró por segundo año consecutivo meterse entre los tres mejores de la Liga Provincial de Mayores, consolidando un proyecto deportivo sólido y competitivo que sigue dejando su huella en el básquet entrerriano.

Fuente: FBER