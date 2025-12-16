Gripe H3N2: la variante que preocupa a Europa aún no se detectó en el país pero piden cuidados a viajeros

La variante K del H3N2 se detectó en más de 34 países, pero aún no circula en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variante K del virus H3N2, que mostró una rápida expansión y elevada transmisibilidad en el hemisferio norte, todavía no fue detectada en Argentina, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional.

Asimismo, las autoridades de salud reafirmaron la necesidad de reforzar la vigilancia y mantener actualizada la vacunación antigripal como medidas principales para adelantarse a un posible ingreso de esta variante en el país.

Desde octubre de 2025, la actividad de la influenza creció a nivel global, con predominio claro del virus influenza A, especialmente del subclado K del H3N2, identificado como A(H3N2) J.2.4.1.

Este subclado se expandió aceleradamente desde agosto y ya fue registrado en más de 34 países, mayormente en el hemisferio norte. En Europa, la temporada de gripe inició entre tres y seis semanas antes que lo habitual, con un marcado aumento de contagios y hospitalizaciones.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido indicó que las internaciones diarias por influenza pasaron de 1.717 a más de 2.660 en solo una semana, con estimaciones que podrían alcanzar hasta 8.000 hospitalizaciones semanales.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinaron que la variante K tiene una capacidad de contagio 56% superior a la de años anteriores, circunstancia que ha favorecido su propagación y ha puesto en tensión a los sistemas hospitalarios de Europa y América del Norte. No obstante, ambos organismos coinciden en que la gravedad clínica no se incrementa, y el impacto responde sobre todo a la cantidad de casos y a la disminución de la inmunidad colectiva por la baja circulación viral de temporadas previas.

En América, México reportó ya su primer caso gestionado de variante K y, a la semana epidemiológica 49 de 2025, el 16,2% de las infecciones confirmadas de influenza en ese país correspondían a H3N2, con 154 casos notificados. Perú declaró alerta epidemiológica nacional ante el posible ingreso y diseminación de la variante, implementando vigilancia activa y campañas de vacunación.

Cuál es la situación en Argentina y cómo deben cuidarse quienes viajan al extranjero

Si bien los especialistas coinciden en que el riesgo para la población argentina por la variante K sigue siendo bajo, aconsejan cuidados adicionales a quienes viajen al hemisferio norte, especialmente personas con condiciones crónicas, adultos mayores y niños pequeños.

Consultado por Infobae, el médico infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58065) aclaró que “las enfermedades respiratorias en este momento están teniendo un pico importante en el hemisferio norte como corresponde para la temporada otoño-invierno de ellos”. “Nosotros, en este momento, no tenemos riesgo”, aseguró.

Por su parte, el médico infectólogo Roberto Debbag (MN 60253), vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología opinó que “la circulación de la nueva variante presenta un carácter epidémico, no pandémico, distinto a lo que interpreta la OMS”.

Debbag remarcó que las personas de alto riesgo no vacunadas deberían inmunizarse antes de viajar y usar mascarillas en aviones o espacios cerrados.

Cuándo podría llegar la gripe al hemisferio sur y quiénes están en riesgo

En el país, como se dijo, no se detectaron casos ni circulación local de la variante K del H3N2 según el Boletín Epidemiológico Nacional y autoridades provinciales.

No obstante, el Ministerio de Salud de Córdoba y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) formaron un comité de expertos con el objetivo de anticipar escenarios y fortalecer la vigilancia, considerando la posible coincidencia de brotes de dengue y patologías respiratorias.

“La circulación que hay en Europa y en Estados Unidos va a llegar al hemisferio sur -analizó Debbag-. Es la circulación normal para el otoño invierno y lo que sucede en esta época del año es que los traslados de personas porlas Fiestas y las vacaciones hace que se disemine en algunos países del hemisferio sur de manera anticipada”.

Y anticipó: “Lo que es seguro es que vamos a tener un invierno complicado donde los gobiernos y la gente va a tener que tener alta tasa de vacunación, no como años anteriores”.

En la misma línea, Teijeiro consideró que “es probable que en el hemisferio sur empiece a circular también el subclado K, básicamente porque al ser una nueva mutación tiene más posibilidad de dispersión y contagiosidad”. Pero llevó tranquilidad a la población al asegurar que “los que tienen riesgo siguen siendo los mismos: los niños menores, los adultos mayores, todos los que tienen enfermedad crónica o inmunosupresión”.

Y tras asegurar que “las vacunas que contemplan esta nueva cepa supuestamente van a llegar para mitad de febrero al país”, el infectólogo destacó que “quienes recibieron la vacuna antigripal del hemisferio sur en 2025 están protegidos y no requieren un refuerzo”, el especialista destacó que “volver a recibirla tampoco incrementa la protección”.

Prevención y preparación sanitaria

Las administraciones nacional y provinciales reforzaron la vigilancia epidemiológica y proyectan campañas de vacunación anticipada.

El ministro de Salud cordobés, Ricardo Pieckenstainer, explicó que se prevé ampliar la cobertura contra el virus sincicial respiratorio en embarazadas, impulsar la vacunación contra COVID-19 y asegurar la llegada anticipada de vacunas antigripales para 2026. El plan contempla una campaña de concientización para reforzar y completar esquemas de inmunización. “El asesoramiento de los expertos permite anticipar y ejecutar planes efectivos”, afirmó el funcionario.

Persisten recomendaciones como el lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes y uso de barbijo ante síntomas. Se aconseja evitar actividades escolares o laborales y consultar a un profesional de salud frente a fiebre, tos o malestar. A quienes viajan o regresan de zonas con circulación de H3N2, se les indica completar esquemas vacunatorios y vigilar signos como fiebre alta, tos seca, dolor de garganta o dificultad respiratoria.

Cuáles son los riesgos

El principal desafío sanitario para Argentina sería la presión sobre el sistema de salud si la variante K logra ingresar y encuentra bolsillos de baja inmunidad, sobre todo en adultos mayores, niños, embarazadas, inmunodeprimidos y personas con enfermedades crónicas. La capacidad del H3N2 para mutar podría facilitar la transmisión y reducir la eficacia inmunológica, según el Boletín Epidemiológico Nacional y la OPS. Sostener una alta cobertura de vacunación y fortalecer la prevención resultan fundamentales para atenuar cualquier impacto.

La experiencia global muestra que, aunque la gravedad individual de los casos no aumentó, la combinación entre alta contagiosidad y menor inmunidad podría desafiar la capacidad hospitalaria. Por eso, la preparación anticipada y la cooperación con organismos internacionales serán claves para proteger a los sectores más vulnerables.

La capacidad de Argentina para anticipar, vigilar y vacunar de forma oportuna será determinante para minimizar el posible impacto de la variante K del H3N2, ante un escenario global de expansión y presión epidemiológica.