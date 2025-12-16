Rugby: el Torneo Regional del Litoral estrenará formato en 2026

El CAE será uno de los 10 animadores de la Primera División (Foto: DDT/El Rugby del CAE).

El Torneo Regional del Litoral (TRL) anunció oficialmente los importantes cambios en su estructura de competencia que regirán a partir de la temporada 2026, con el objetivo de elevar el nivel y la justicia deportiva.

La Primera División, luego de dos años con el formato Top 9, volverá a contar con 10 equipos. Los clubes que disputarán esta máxima categoría son: Jockey Club Rosario, Duendes, Estudiantes de Paraná, Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER), Santa Fe Rugby, Old Resian, Paraná Rowing Club, Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI(, Jockey Club Venado Tuerto y Universitario de Rosario.

En esta ocasión, el formato contará con una fase regular y playoffs. En la primera, se jugarán dos rondas de todos contra todos, totalizando 18 fechas. Los cuatro mejores avanzarán a las semifinales (1º vs. 4º y 2º vs. 3º), culminando con la gran Final.

El inicio del torneo se prevé para el sábado 14 o 21 de marzo. Las semifinales están programadas para el 7 de noviembre y la final para el 14 de noviembre, sumando un total de 20 fechas de competencia.

Segunda División: más clubes y dos fases

La Segunda División presentará los cambios más significativos, con el número de clubes ascendiendo de 9 a 12. Los equipos que conformarán esta divisional son: Tilcara, Los Caranchos, Alma Juniors, Provincial, Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR), Logaritmo, Universitario de Santa Fe, Gimnasia de Pergamino, Pampas de Rufino, La Salle, Cha Roga y San Nicolás Rugby.

La competencia se desarrollará en dos fases bien diferenciadas. En la primera fase, los 12 equipos competirán en un formato de todos contra todos a una sola rueda, cubriendo 11 jornadas. En la segunda, los clubes se dividirán en dos zonas de seis, según su posición, para disputar cinco fechas adicionales: la Copa de Oro y la Copa de Plata.

Ambas copas tendrán su propia definición por playoff (semifinales y final). La gran importancia recae en la Copa de Oro, que no solo coronará al campeón, sino que además otorgará el ascenso directo a la Primera División del TRL 2027.

Se espera que los fixtures detallados estén disponibles antes de fin de año, una vez que el calendario del TRL se ajuste a las fechas nacionales de la Unión Argentina de Rugby (UAR).