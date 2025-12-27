“Mi año fue muy positivo”, destacó el larroquense Brian Bustos

Brian Bustos es arquero, nació en Larroque, tiene 29 años y defiende la valla del Deportivo Cuenca de Ecuador. En la última temporada liguista disputó un total de 40 partidos y mantuvo la valla invicta en 16 de ellos, obteniendo el mejor registro entre todos sus colegas de la Liga Ecuabet.

Bustos fue clave para que su equipo consiguiera la clasificación a la Copa Sudamericana, de la que participará en 2026. Se trata de la sexta ocasión en la que el Expreso Austral disputará un certamen internacional en su historia.

Luego de un gran año, el guardameta que hizo inferiores en Newell’s habló con el portal Acción Larroque. En sus declaraciones valoró: “Mi año fue muy positivo porque logré jugar todos los partidos”. Destacó que tuvo que regular en algunos entrenamientos para poder estar, pero consiguió dar el presente durante todo el año.

“Terminamos de la mejor manera, logrando el objetivo que nos habíamos puesto”, señaló después.

Continuidad

El vínculo de Bustos con el Deportivo Cuenca finalizó y, mientras se encuentra en Larroque, empieza a pensar en su futuro. “Con respecto al 2026 no tengo nada definido. Mi contrato se acabó y hay que negociar. Seguramente durante la próxima semana se decidiría mi destino. Si vuelvo ahí o voy a otro equipo. Estoy descansando y dejo todo en manos de mis representantes”, agregó.

Aunque después de Newell’s estuvo en Atlético Carcarañá, su debut como profesional llegó en el Torneo Federal A, vistiendo la camiseta de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en 2023.

Su buen rendimiento en ese torneo le abrió las puertas a jugar en la Primera Nacional, para Mitre de Santiago del Estero. De allí pasó a jugar a San Telmo, en el que fue protagonista y llegó a los cuartos de final del Reducido. Es en ese punto que se produjo su salto al exterior: llamó la atención que alcanzó la segunda máxima racha de minutos sin recibir goles en la historia del club (712).

Con esta nueva marca en Ecuador, con 16 vallas invictas en 40 partidos (mejor que cualquier arquero de la primera ecuatoriana) las puertas se abren para el entrerriano.