Serán 20 los argentinos que protagonizarán el Rally Dakar 2026

El raíd tendrá entre sus protagonistas a Kevin Benavides, junto a Leandro Sisterna.

La edición del Rally Dakar que comienza este sábado 3 de enero y se extenderá hasta el 17 del corriente mes contará con 20 pilotos argentinos. La carrera más exigente del mundo tendrá nuevamente su epicentro en Arabia Saudita, escenario que alberga la competencia desde 2020.

La largada tendrá lugar en Yanbu, ciudad costera ubicada sobre el Mar Rojo, que también será el punto de llegada de la competencia. A lo largo de dos semanas, los participantes deberán afrontar un recorrido cercano a los 8.000 kilómetros totales, de los cuales alrededor de 4.800 km serán tramos cronometrados, atravesando algunas de las zonas más exigentes del desierto saudí.

La edición 2026 contará, una vez más, con una importante presencia argentina. Está confirmado que 20 representantes nacionales formarán parte del Dakar, distribuidos en las distintas categorías, con el objetivo de ser protagonistas en una prueba que combina resistencia, navegación y estrategia.

Todos los argentinos que participarán del Dakar 2026

Motos:

Luciano Benavides (Rally GP)

Leonardo Cola (Rally2)

Santiago Rostán (Rally2)

Autos:

Bruno Jacomy (Navegante de Lucas Del Río)

Challenger:

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini

Augusto Sanz (Navegante de Puck Klaassen)

David Zille y Sebastián Cesana

Fernando Acosta (Navegante de Oscar Ral)

Kevin Benavides y Leandro Sisterna

Pablo Copetti

Side By Side:

Manuel Andújar y Andrés Frini

Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi

Dakar Classic:

Gastón Matarucco (Navegante de Javier Vélez)

Mission 1000:

Benjamín Pascual