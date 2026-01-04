Terminó la primera etapa del Rally Dakar con destacada actuación argentina

Después del prólogo que se llevó a cabo este sábado con apenas más de 30 kilómetros de competencia, este domingo finalmente se puso en marcha la parte más exigente del Rally Dakar 2026. En la ciudad de Yanbu, Arabia Saudita, los pilotos de las diferentes competencias salieron a pista a buscar el mejor tiempo posible en el inicio de la 48ª edición de la competencia.

Motocicletas

En motos el destacado volvió a ser el español Edgar Canet, que completó los 305 kilómetros de la etapa inicial en 3 horas, seis minutos y 11 segundos. El piloto más joven en ganar una etapa del Dakar además lideró el 1-2 de KTM, ya que el segundo fue Daniel Sanders, a un minuto y dos segundos. El tercer puesto quedó en manos de Ricky Brabec, de Honda, a un minuto y 32 segundos del ganador.

El argentino Luciano Benavides finalizó la etapa en el quinto lugar a tres minutos y 47 segundos del ganador, con lo que se mantiene en la competencia, cerca de las principales posiciones. El de KTM tendrá chance de seguir mejorando en las próximas etapas.

Los otros dos argentinos que participan entre las motocicletas también consiguieron finalizar la etapa en el marco del Rally 2. El neuquino Santiago Rostan terminó en la 52ª posición a una hora, 10 minutos y un segundo del mejor registro general; mientras que el cordobés Leonardo Cola acabó en el 65° lugar a una hora, 29 minutos y seis segundos del vencedor de la prueba.

Autos

En la categoría Ultimate de autos el ganador fue el belga Guillaume De Mévius, acompañado del francés Mathieu Baumel después de tres horas, siete minutos y 49 segundos de competencia.

El segundo lugar fue para el qatarí Nasser Al-Attiyah y el belga Fabian Lurquin, a 40 segundos; mientras que los checos Martin Prokop y Viktor Chytka finalizaron en el tercer lugar a un minuto y 27 segundos.

Entre los Challenger hubo triunfo argentino y 1-3 para el país. David Zille se impuso junto a Sebastián Cesana registrando un tiempo de tres horas, 32 minutos y 50 segundos. El segundo lugar fue para los neerlandeses Spierings y Van der Stelt a 42 segundos; mientras que los cordobeses Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini terminaron terceros, a dos minutos del líder.

Pablo Copetti, que compite bajo bandera estadounidense acompañado por el brasileño Enio Bozzano, finalizó en la 13a posición a 13 minutos y 56 segundos de los líderes.

El séptimo puesto también fue argentino, con Kevin Benavides y Lisandro Sisterna, que acabaron a nueve minutos y ocho segundos del ganador. Los navegadores argentinos Bruno Jacomy (Lucas del Río), Fernando Acosta (Oscar Ral) y Augusto Sanz (Puck Klaasen) terminaron noveno, 14° y 17° respectivamente.

Dentro de la categoría SSV los ganadores fueron los franceses Xavier de Soultrait y Martin Bonnet, luego de tres horas, 38 minutos y 45 segundos de recorrido. En esta categoría, el séptimo lugar fue para Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, que completaron el tramo siendo ocho minutos y 20 segundos más lentos que el ganador. Manuel Andújar y Andrés Frini, por su parte, acabaron en la novena posición.

Más argentinos

En la categoría Classic también hubo participación argentina. El navegante Gastón Mattaruco acompañó a Javier Vélez en la 71ª posición, penalizados y con 1297 puntos, lejos de los 71 de la pareja líder compuesta por Marco Leiva y Alexia Giugni de Italia.

Distinta es la suerte de Benjamín Pascual, que lidera en el Mission 1000 con 25 puntos junto al chino Yi Guanghui; mientras que el tercero es Jie Yang, con 22 unidades. Los tres son integrantes del Segway Team.

La competencia continuará este lunes con la segunda etapa que unirá a las localidades de Yanbu y Alula. El enlace será de 104 kilómetros, mientras que el especial se extenderá por 400 kilómetros.