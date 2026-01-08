Concepción del Uruguay: presentaron las 16 disciplinas del programa Playa Olímpica

Fue presentado en Concepción del Uruguay el programa “Playa Olímpica (Rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)”, una iniciativa del Comité Olímpico Argentino (COA) que se desarrolla tradicionalmente durante el verano en la costa atlántica y que, por primera vez, incorpora a dos ciudades con playas de río: Rosario y Concepción del Uruguay.

El evento se llevará a cabo del 10 al 25 de enero, la Isla del Puerto y albergará propuestas deportivas que reúnen a lo mejor del deporte de playa, la recreación, la vida sana y los valores olímpicos. La llegada de Playa Olímpica a la ciudad se enmarca en la Fiesta Nacional de la Playa, uno de los eventos más convocantes del calendario turístico local.

En este contexto, la Municipalidad de Concepción del Uruguay, a través de la Dirección de Deportes, confirmó la grilla de actividades deportivas que se desarrollarán en la Isla del Puerto los días 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de enero, abarcando tres fines de semana consecutivos.El programa Playa Olímpica, impulsado por el Comité Olímpico Argentino, tiene como objetivo acercar distintas disciplinas deportivas a vecinos, vecinas y visitantes, promoviendo la participación, la recreación y los valores del olimpismo.

Al mismo tiempo, consolida a Concepción del Uruguay como sede de eventos que integran deporte, turismo y vida saludable, con un fuerte acompañamiento e impulso de la Municipalidad.Expresiones durante el lanzamiento Durante la presentación, el intendente José Lauritto destacó la importancia de fortalecer el vínculo con el Comité Olímpico Argentino y remarcó que el deporte atraviesa un tiempo de cambios que exige asumir nuevos desafíos y generar articulaciones, especialmente con el sector privado.

Recordó el origen de la Fiesta de la Playa como una respuesta al crecimiento turístico de la ciudad y subrayó el orgullo que representa que Concepción del Uruguay sea reconocida oficialmente como Playa Olímpica, una distinción que jerarquiza actividades que ya se realizan de manera participativa en las playas locales.

En ese sentido, agradeció al COA por su acompañamiento, anunció la próxima visita de su presidente, Mario Moccia, y expresó el deseo de que esta oportunidad sea aprovechada por toda la comunidad deportiva. Finalmente, valoró el compromiso de quienes hacen posible cada actividad y convocó a disfrutar del deporte y la fiesta como espacios de encuentro y orgullo para la ciudad.

Por su parte, Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino, agradeció a todos los presentes mediante un mensaje en el que destacó: “Estamos presentando una nueva edición de ‘Playa Olímpica’, muy contentos de poder sumar en esta oportunidad a Concepción del Uruguay y a Santa Fe. Quiero agradecer a José Lauritto y a todo su equipo por hacer posible que este verano los valores del olimpismo, el deporte y la vida sana lleguen a los uruguayenses y a todas las personas que están disfrutando de sus vacaciones en la hermosa Isla del Puerto. Concepción es una ciudad que históricamente lo ha puesto en valor y este es un reconocimiento de ello”.

Tres fines de semana a puro deporte

Las primeras competencias se darán este sábado 10 y domingo 11 de enero: el torneo de “Beach vóley de cuartetas” femenino y masculino; el torneo de “lucha de playa”. El handball de playa la Pesca Deportiva Nocturna y la Regatas de Optimist, si las condiciones climáticas lo permiten. También habrá tejo, aunque el comienzo de la actividad será en las canchas de “El trencito” para asegurar la logística.

El 17 de enero estará una de las actividades más tradicionales de la Fiesta de la Playa y sus deportes: El Seven de la Playa, el rugby en la arena volverá a reunir a los mejores equipos de la provincia, Buenos Aires, Santa Fe y un combinado oriental.

Ese fin de semana de 17 y 18 de enero habrá hockey de arena; regatas de veleros; competencias de canotaje “short race” K1 Y K2 mixto. También se podrá disfrutar de exhibición de “Wushu Kung Fu” y los deportes náuticos con Kitesurf y Windsurf. Finalmente, el tercer finde, 24 y 25 de enero, se realizará el torneo de ajedrez, el Fútbol Playa Femenino, el torneo de Beach Newcom, el torneo de Beach Padel y un encuentro de Deportes adaptados, denominado Pentacción, donde coordinarán actividades deportistas convencionales con deportistas con discapacidad.