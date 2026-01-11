Con gol de Montiel, River venció a Millonarios en Uruguay

Este domingo River Plate jugó su primer amistoso de pretemporada. En el marco de la Serie Río de La Plata, enfrentó a Millonarios de Colombia. El partido se jugó en el estadio Parque Central de Montevideo, Uruguay, y contó con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

Poco y nada sucedió durante una primera mitad en la que ambos equipos midieron fuerzas. Sí hubo mayor dominio de la pelota por parte del equipo de Marcelo Gallardo, que intentó lastimar a su rival a partir de la asociación y la búsqueda de Juan Quintero con pases punzantes entre líneas.

Esas acciones no tuvieron efecto hasta el complemento. La apertura del marcador llegó a los 24 minutos luego de un penal ejecutado por Gonzalo Montiel al costado derecho del arco de Diego Novoa, que fue hacia el otro poste. Fue el único tanto del partido, que acabaría dándole la victoria al Millonario por 1-0.

Sin embargo, antes del final hubo dos acciones más por destacar. Una de ellas fue la revancha para Novoa, que le contuvo un penal con los pies a Agustín Ruberto. El remate del delantero fue ligeramente hacia la izquierda del arquero, que se arrojó a ese costado y pudo contener con los pies a los 36 minutos.

Y sobre los 41 minutos, Juan Portillo cortó una clara chance a favor del equipo colombiano y se fue expulsado. Ostojich le sacó roja directa al defensor exTalleres debido al agarrón sobre Alex Castro, que parecía escaparse por el costado izquierdo. La falta fue afuera del área, pese al pedido del conjunto colombiano de la sanción de un penal.

River se estrenó con victoria y tuvo los debuts de Fausto Vera y Matías Viña. Como notas negativas quedan el penal errado por Ruberto y la expulsión de Portillo. Lo que se le viene a River es el duelo ante Peñarol de Uruguay, que se disputará el próximo sábado 17 de enero, desde las 22.

-SÍNTESIS­-

River Plate 1-0 Millonarios.



Gol:

24’ST: Gonzalo Montiel -penal-.



Expulsado:

41’ST: Juan Portillo (RIV).



Incidencia:

36’ST: Diego Novoa (MIL) le contuvo un penal a Agustín Ruberto (RIV).



Formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.



Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex Moreno, Danovis Banguero; David Silva, Mateo García, Stiven Vega; Darwin Quintero y Leonardo Castro.

DT: Hernán Torres.



Ingresaron:

-En River Plate: Santiago Lencina, Ian Subiabre, Matías Viña, Tomás Galván, Fabricio Bustos, Juan Portillo, Agustín Ruberto.



-En Millonarios: Jorge Hurtado, Alex Castro, Julián Angulo.



Amonestados:

7’PT: Giuliano Galoppo (RIV).

29’PT: Lucas Martínez Quarta (RIV).

31’PT: Mateo García (MIL).



Árbitro: Esteban Ostojich.



Estadio: Parque Central.