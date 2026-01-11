Copa Entre Ríos: Libertad de Concordia, entre los ganadores del domingo

Libertad de Concordia ganó su partido y se mantiene con vida en la Copa Entre Ríos.

Este domingo por la tarde y la noche hubo gran actividad correspondiente a la cuarta fecha (primera de la segunda rueda) de la Copa Entre Ríos de fútbol masculino 2025/26. A excepción de las Zonas 1 (que jugó el sábado) y 10 (que juega el lunes), todas contaron con actividad durante una jornada cargada de fútbol.

En la Zona 2, Sarmiento de Crespo venció a Juventud y Ferrocarril de Carbó por 3-0 como visitante. Ahora ambos cierran el grupo con tres puntos y están a cinco de los líderes Newell’s de Victoria y Peñarol de Basavilbaso, que empataron 3-3 entre sí.

En la Zona 3, Cultural de Crespo goleó por 5-2 a Defensores del Oeste y llegó a 10 puntos, con los que lidera en soledad. El Porvenir de Santa Anita quedó en el segundo lugar debido a que empató 2-2 con La Academia de Galarza y llegó a siete puntos. La Academia suma cinco unidades y los de Basavilbaso cierran la tabla sin puntos.

En cuanto a la Zona 4, Urquiza de Santa Elena le ganó 2-1 un partido clave a Malvinas de Federal y llegó a cuatro puntos, con los que está segundo detrás de Camba Cuá, que suma nueve unidades. Con cuatro también quedó Caballú de La Paz, que venció al puntero por 2-0 y todavía tiene chances de clasificación.

En la Zona 5, Deportivo Urdinarrain y Atlético Colonia Elía igualaron 1-1. Este resultado dejó como líder a Urdinarrain con 10 puntos, seguido de Engranaje con siete (empató con San Marcial por 2-2) y Colonia Elía con cuatro. Los de San Marcial sumaron su primer punto.

En la Zona 6, Juventud Urdinarrain goleó 4-0 a María Auxiliadora y lidera la tabla con ocho puntos. Segundo quedó Parque Sur, que venció al que llegó como líder, Deportivo Ubajay, por 2-1 como visitante, y alcanzó las siete unidades. Ubajay quedó con seis y María Auxiliadora tiene una unidad.

Dentro de la Zona 7, San José le ganó a Rivadavia de Concepción del Uruguay por 1-0 y alcanzó los nueve puntos. Igualó la línea de Almagro, que perdió por 2-1 ante Libertad de Concordia y emparejó el grupo. San José y Almagro tienen nueve, Libertad suma seis y Rivadavia cierra sin puntos.

Por el grupo 8 hubo goleada de Lanús ante Juventud Unida de General Campos por 4-0, de manera que el Granate lidera con nueve puntos al menos hasta que juegue Defensores de Barrio Nebel, que llegó como líder con siete y jugará el lunes ante Atlético Liebig.

El último grupo con actividad fue el 9, que tuvo el encuentro entre La Bianca de Concordia y La Florida de Chajarí que acabó con victoria concordiense por 1-0. El ganador es parcialmente el líder del grupo con siete puntos, aunque deberá esperar al partido entre Colegiales y Cosmos de Federación que se jugará este martes desde las 21.

Fixture | Copa Entre Ríos | Fecha 4

-Zona 1:

Sábado 10/1:

Don Bosco 0-2 Arsenal (Viale).

Unión (Crespo) 2-0 Peñarol.



-Zona 2:

Domingo 11/1:

Peñarol (Basavilbaso) 3-3 Newell’s (Victoria).

Juventud y Ferrocarril (Carbó) 0-3 Sarmiento (Crespo).



-Zona 3:

Domingo 11/1:

La Academia (Galarza) 2-2 El Porvenir (Santa Anita).

Defensores del Oeste (Basavilbaso) 2-5 Cultural (Crespo).



-Zona 4:

Domingo 11/1:

Urquiza (Santa Elena) 2-1 Malvinas (Federal).

Caballú (La Paz) 2-0 Camba Cuá (Santa Elena).



-Zona 5:

Domingo 11/1:

Deportivo San Marcial 2-2 Engranaje (Concepción del Uruguay).

Atlético Colonia Elía 1-1 Deportivo Urdinarrain.



-Zona 6:

Domingo 11/1:

Deportivo Ubajay 1-2 Parque Sur (Concepción del Uruguay).

Juventud Urdinarrain 4-0 María Auxiliadora (Concepción del Uruguay).



-Zona 7:

Domingo 11/1:

Libertad (Concordia) 2-1 Almagro (Concepción del Uruguay).

Rivadavia (Concepción del Uruguay) 0-1 San José.



-Zona 8:

Domingo 11/1:

Juventud Unida (General Campos) 0-4 Lanús (Concepción del Uruguay).

Martes 13/1:

18: Defensores de Nébel (Concordia) - Atlético Liebig.



-Zona 9:

Domingo 11/1:

La Bianca (Concordia) 1-0 La Florida (Chajarí).

Martes 13/1:21: Colegiales (Concordia) - Cosmos (Federación).



-Zona 10:

Lunes 12/1:

21: Unión (Concordia) - 1° de Mayo (Chajarí).

21: América (Federación) - Independiente (Villa del Rosario).