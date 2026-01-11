En Gualeguaychú, Depro buscará defender el resultado ante Juventud Unida

Juventud y Depro disputarán la vuelta de los cuartos de final de la Región Litoral Sur.

Este domingo será un día especial para el fútbol entrerriano, ya que Juventud Unida de Gualeguaychú y Defensores de Pronunciamiento se medirán mano a mano por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Región Litoral Sur en el Torneo Federal Regional Amateur.

Este partido comenzará a las 20 y contará con el arbitraje del paranaense Maximiliano Durán, acompañado por los asistentes Ramiro Nadalín y Guido Vázquez. El cuarto árbitro será Ricardo Gómez.

En el encuentro de ida, el Azulgrana obtuvo dos goles en el primer tiempo que lo pusieron 2-0 en el estadio Delio Cardozo. Esa ventaja le permite llegar con confianza al encuentro de vuelta, que se disputará en el estadio De la Vía, en Gualeguaychú.

La necesidad de un resultado positivo forzará a Miguel Fullana a introducir variantes en el sistema táctico del equipo. Eso lo invitaría a romper el 4-4-2 tradicional para buscar con otra fórmula que le permita ponerse en partido pronto para poder ir a buscar la clasificación.

De respetarse lo visto en las prácticas, se introducirían cinco variantes: Jerónimo Ávalos tomaría el lugar de Nicolás Trejo en defensa; Leandro Larrea, Aramis Serafini y Valentín Corbalán reemplazarían a Iván Esquivel, Santiago Benítez y Sergio Olano en el mediocampo; y Alan Murialdo debutaría como titular en reemplazo de Maximiliano Solari.

De darse estas variantes, el Juve saltaría al campo de juego con: César Horst; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López; Leandro Larrea, Facundo Britos, Aramis Serafini, Valentín Corbalán; Marcelo Olivera y Alan Murialdo.

En frente, Hernán Orcellet no se desviaría de lo que le funcionó en el partido de ida. Es por eso que repetirá la formación compuesta por: Ramiro Baró; Yair Gurnel, Damián Sánchez, Nicolás Gómez, Maximiliano Villagrán; Diego Allende, Emmanuel Piñón, Lautaro Altamirano, Damián Baltoré; Nicolás Germanier y Julián Viollaz.

Victoria, empate y hasta una derrota por un gol de diferencia, cualquiera sea el resultado, clasificarán al Azulgrana. Juventud Unida necesita ganar por dos goles de ventaja para forzar los penales o hacerlo por tres tantos si pretende pasar directamente a la próxima instancia.

Juega María Grande

Atlético María Grande también buscará la clasificación a la próxima instancia. Jugará como visitante frente a Sanjustino de Santa Fe a partir de las 18. El duelo encuentra en desventaja a los entrerrianos, que en el partido de ida en su estadio cayeron por 2-1. El árbitro del encuentro será Leandro Aragno.