Hubo actividad plena en la Copa Entre Ríos de fútbol femenino

La China de Concepción del Uruguay fue uno de los ganadores de la fecha.

Este domingo se disputaron cinco encuentros correspondientes a la quinta fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol femenino 2025/26. A excepción de la Zona 3, todos los grupos contaron con actividad durante una jornada plena de fútbol.

En el marco de la Zona 1, Barrio Sud de Villaguay y Caballú de La Paz igualaron 0-0, con lo que la tabla de posiciones encuentra al conjunto paceño en el segundo lugar con ocho puntos, y al villaguayense en el tercer puesto, con cuatro. En esta zona queda pendiente el partido entre San Benito Paraná, líder con 10, y Malvinas de La Paz, colista con una unidad.

Por la Zona 2 hubo dos encuentros. Santa María de Oro volvió a demostrar que es el mejor equipo de la zona y venció 3-0 a Santa Rosa de Chajarí para alcanzar los 15 puntos y seguir liderando en soledad. El equipo chajariense es su escolta con nueve y ahora tiene cerca a Los Teros de Feliciano, que goleó 7-0 a Atlético Nueva Vizcaya (sin puntos) y suma seis unidades.

Por la Zona 4, La Higuera y Gimnasia empataron el duelo de equipos de Concepción del Uruguay por 2-2. Con ese resultado, el Lobo completó su participación y alcanzó los siete puntos. Ahora deberá esperar al resultado entre Juventud Unida de Gualeguaychú (cuatro unidades) y La Higuera (dos) para saber cómo finalizará el grupo.

Por último, en la Zona 5 hubo goleada 3-0 de La China sobre Atlético Uruguay en otro duelo uruguayense. Ahora La China tiene seis puntos y en la última fecha tendrá la chance de alcanzar a Independiente de Gualeguaychú, líder con seis unidades. Al Decano uruguayense se le acabó la participación en el torneo: quedó último sin unidades.

Fixture | Copa Entre Ríos | Fecha 5

-Zona 1:

A REPROGRAMAR:

Malvinas (La Paz) - San Benito Paraná.

Domingo 11/1:

Barrio Sud (Villaguay) 0-0 Caballú (La Paz).



-Zona 2:

Domingo 11/1:

Santa María de Oro (Concordia) 3-0 Santa Rosa (Chajarí).

Los Teros (Feliciano) 7-0 Atlético Nueva Vizcaya.



-Zona 3:

Sábado 10/1:

Peñarol (Rosario del Tala) 1-6 Social y Deportivo San José.

Libre: Deportivo Urdinarrain.



-Zona 4:

Domingo 11/1:

La Higuera (Concepción del Uruguay) 2-2 Gimnasia (Concepción del Uruguay).

Libre: Juventud Unida (Gualeguaychú).



-Zona 5:

Domingo 11/1:

La China (Concepción del Uruguay) 3-0 Atlético Uruguay.

Libre: Independiente (Gualeguaychú).