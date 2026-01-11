Juventud Unida empató la serie, pero el árbitro suspendió el encuentro

Este domingo se definieron los cuartos de final de la Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur. En el estadio De los Eucaliptos, en Gualeguaychú, Juventud Unida recibió la visita de Defensores de Pronunciamiento. El árbitro del juego fue el paranaense Maximiliano Durán.

Depro llegó con ventaja luego de imponerse como local por 2-0, por lo que la obligación estaba en manos de Juventud Unida, que llegó en desventaja. Frente a este panorama, el desarrollo del primer tiempo tuvo acción en ambos arcos, aunque siempre con el Juve más cerca de exigir la labor de Ramiro Baró.

Pese a la búsqueda del local, los primeros 45 minutos de juego se consumieron con la igualdad 0-0 en el tanteador. El visitante estaba a 45 de la clasificación; al local le quedaban 45 minutos para intentar torcer la historia.

La apertura del marcador para el anfitrión llegó finalmente a los 23 minutos. Fue luego de un tiro de esquina ejecutado desde la derecha en el que Damián Zadel ganó de cabeza y bajó el balón para la llegada de Federico López, que con un remate de primera y cruzado contra el poste derecho de Ramiro Baró puso en ventaja al local.

Con el 1-0 se envalentonó el equipo gualeguaychuense, que fue en búsqueda de igualar la serie global para estirar el partido a los penales. Depro se encontró obligado a aguantar la ventaja que tenía en el partido de 180 minutos, aunque la situación se volvió cuesta arriba.

Y la insistencia del Juve tuvo premio. A los 36 minutos finalmente llegó el segundo gol para el conjunto local, que puso el empate en el global de la serie por cuartos de final. Un tiro libre ejecutado por Federico López a unos 25 metros del arco se desvió en Emanuel Piñón y dejó sin nada que hacer a Ramiro Baró, que vio pasar el balón por su izquierda hasta el ingreso en el arco.

Con el local 2-0, la situación se complicó para Defensores de Pronunciamiento, que ahora debía aguantar ante un rival que estaba con el ánimo en alza. La situación empeoró cuando Maximiliano Villagrán vio la segunda tarjeta amarilla y dejó al visitante con un futbolista menos a los 37 minutos.

Tras la expulsión, jugadores de Depro se acercaron a reclamar con vehemencia al árbitro Maximiliano Durán y luego de algunos minutos sin acción en el campo de juego y con el ingreso de la policía, los árbitros decidieron retirarse al vestuario.

El partido no continuó: Juventud ganaba por 2-0, pero no hubo confirmación respecto al resultado. Con la decisión del tribunal de disciplina por delante, no se sabe quién continuará en competencia.

Atlético María Grande eliminado

Como visitante, Atlético María Grande no pudo torcer la historia frente a Sanjustino de Santa Fe. Fue derrota 2-1, con lo que el global quedó en manos del Albiverde por 4-2, ya que había vencido por el mismo marcador en condición de local. Nehemías González anotó los dos goles de la victoria de Sanjustino, próximo escollo del equipo entrerriano que avance a las semifinales. El empate transitorio del Rojo fue de Milton Aguilar.

-SÍNTESIS-

Juventud Unida 2-0 Depro. Global: 2-2.



Goles:

23’ST: Federico López.

36’ST: Federico López.



Expulsado:

37’ST: Maximiliano Villagrán (DEP).



Formaciones:

Juventud Unida: César Horst; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López; Leandro Larrea, Facundo Britos, Santiago Benítez, Sergio Olano; Marcelo Olivera y Alan Murialdo.

DT: Miguel Fullana.



Defensores de Pronunciamiento: Ramiro Baro; Yair Gurnel, Damián Sánchez, Nicolás Gómez, Maximiliano Villagrán; Diego Allende, Emanuel Piñón, Lautaro Altamirano, Damián Baltoré; Nicolás Germanier y Julián Viollaz.

DT: Hernán Orcellet.



Cambios:

-En Juventud Unida:

Maximiliano Solari por Santiago Benítez.

Nicolás Trejo por Leandro Larrea.

Joaquín Acevedo por Matías Labaroni

Laureano Doello por Sergio Olano.



-En Depro:

Juan Ardetti por Diego Allende.



Árbitro: Maximiliano Durán.



Estadio: De los Eucaliptos.