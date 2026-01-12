Primera Nacional: Juan Salas, la novena cara nueva de Patronato

Juan Salas se convirtió en la novena cara nueva de Patronato para la Primera Nacional.

Mientras el plantel de Patronato continúa con la parte dura de la pretemporada, la dirigencia prosigue con el armado del plantel con vistas a la temporada 2026 de la Primera Nacional. En este marco, la CD cerró la contratación de la novena cara nueva del equipo: Juan Salas. El futbolista firmó contrato hasta finales del 2026.

El jugador, de 26 años y de último paso por All Boys, se puede desempeñar en distintas funciones. Es que comenzó como lateral derecho y también jugó como mediocampista y extremo.

Así Patrón cerró su novena cara nueva, Salas se sumó a Araujo, Meritello, Bravo, Attis, Rivero, Heredia, Genez y Reynaga. Resta la llegada de Brandon Cortés, que una vez finalizada su renovación con Boca, arribará al elenco paranaense.