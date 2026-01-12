Turismo Carretera: “Nico” Bonelli continuará en el equipo de los hermanos Álvarez

Nicolás Bonelli continuará en el equipo de los hermanos Álvarez para la temporada 2026 del TC.

En el taller de los Hermanos Álvarez (Cristian y Gastón), ubicado en la ciudad bonaerense de Chacabuco, no hay descanso. Pensando en el inicio de la temporada 2026 de Turismo Carretera trabajan sin parar esperando el primer capítulo de la categoría que se llevará a cabo el 15 de febrero en el autódromo de El Calafate.

En este marco, en el team bonaerense se confirmó la continuidad del uruguayense Nicolás Bonelli, quien alistará allí a su Ford Mustang. En paralelo, Norberto Fontana, con Chevrolet Camaro, también se mantendrá en la escudería.

Por otra parte, es de público conocimiento que Elio Craparo no continuará en la estructura en el presente calendario. El piloto chacabuquense formará parte de la escuadra de Emanuel Moriatis.

El Dodge Challenger que manejó Craparo hasta la última fecha fue revisado completamente y quedó listo para continuar en la competición. Cristian Álvarez señaló que ese auto está para continuar en el TC o pasar al TC Pista teniendo en cuenta que la categoría comienza a cambiar por los autos de nueva generación.