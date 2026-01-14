Amistoso: Unión fue mejor que Alianza Lima y ganó en su debut en 2026

Unión fue mejor que Alianza Lima y ganó en su debut en la Serie Río de La Plata.

Unión se impuso por 2-1 ante Alianza Lima en su primera presentación en 2026: el Tatengue se adelantó antes del minuto de juego por un insólito gol en contra de Sergio Peña y duplicó la ventaja con un tanto del mediocampista Julián Palacios, mientras que Eryc Castillo descontó con un fuertísimo remate desde afuera del área.

El partido se disputará en el estadio Parque Federico Omar Saroldi, por la Serie Río de La Plata.