El Consejo Federal descalificó al Depro por la agresión al juez y Juventud Unida avanzó a semifinales del TRFA.

Juventud Unida vencía como local a Defensores de Pronunciamiento por 2 a 0, igualando 2-2 la serie global, cuando una agresión de un jugador visitante al árbitro Maximiliano Durán derivó en la suspensión del encuentro a los 40 minutos del segundo tiempo.

Tras el episodio, el árbitro elevó el acta correspondiente al Consejo Federal de AFA, organismo que regula el Torneo Federal Regional Amateur, y el caso quedó en manos del Tribunal de Disciplina, quien dio a conocer la resolución en la jornada de este miércoles.

En ese sentido, el organismo dictaminó “dar por finalizado el partido y decretar la eliminación del club Defensores de Pronunciamiento”, en base a los artículos 32 y 33 del Reglamento de Transgresiones y Penas (RTP) y el artículo 75.2 inciso d del Reglamento del Torneo Federal Regional Amateur 2025/26.

Además, el Tribunal aplicó duras sanciones individuales. Julián Viollaz fue suspendido por el término de un año, luego de ser acusado por el árbitro de propinarle un golpe en el rostro y otro en el tronco, conforme a los artículos 32, 33 y 183 del RTP. En tanto, Maximiliano Villagrán también fue sancionado por su actitud vehemente y violenta, incluyendo amenazas al árbitro tras recibir la segunda amonestación que derivó en su expulsión, luego de una fuerte infracción sobre un rival.

De esa manera, Juventud avanzó a semifinales de la Región Litoral Sur, instancia en la se medirá con Sanjustino. El partido de ida se disputará el domingo, desde las 20, en el estadio de calle Alsina, mientras que la revancha se jugará el fin de semana del 25 en Santa Fe.