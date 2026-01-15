Colapinto: “Estoy listo y recargado para esta nueva temporada”

El argentino Franco Colapinto reapareció de manera oficial a través de las redes sociales del equipo Alpine tras regresar a los trabajos en la fábrica de Enstone y reveló detalles de lo que serán las próximas semanas. “Ya estamos nuevamente en Enstone, después de un tiempo, de navidad y año nuevo. Fue un buen descanso, estoy muy listo y recargado para esta nueva temporada”, comentó el argentino.

El oriundo de Pilar concluyó sus vacaciones en la Argentina, donde también aprovechó para recorrer Uruguay y Brasil, y en sus primeras horas de regreso a Europa ya se dedicó a girar con el simulador de la escudería.

“Es una nueva era, con un nuevo auto y un nuevo motor, algo emocionante para el equipo. Estaremos en el simulador, preparando el asiento y llevando adelante días de grabación para marketing”, detalló.

“Estoy muy bien, muy feliz de empezar y de estar listo para lo que tenemos por delante. Esperemos que sea un buen año y nos vemos muy pronto”, concluyó.

Se espera que en los próximos días la escudería lleve adelante un Shakedown en el Circuito de Barcelona donde se pondrá en pista el A526 por primera vez. Además, el 23 de enero será la presentación oficial del diseño que lucirá el flamante monoplaza.