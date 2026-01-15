Es oficial, el entrerriano Saralegui deja Boca y regresa a Tigre

Boca terminó de resolver una salida más en este mercado. El entrerriano Jabes Saralegui no continuará en el club y volverá a Tigre, donde ya había tenido un primer ciclo con continuidad y protagonismo. La decisión apunta a descomprimir un plantel con sobrepoblación en el mediocampo.

El acuerdo entre las partes se cerró bajo la modalidad de préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra a favor del Matador. Aunque no trascendieron los montos, en el Xeneize consideran que es una alternativa lógica para que el volante de 22 años mantenga ritmo competitivo. En Victoria lo espera Diego Dabove, quien conoce bien sus características.

Durante su anterior etapa en el Matador, Saralegui sumó minutos y respondió con números interesantes. Disputó 33 partidos oficiales, convirtió tres goles y entregó cuatro asistencias, además de mostrar regularidad en casi todos los encuentros.

En Boca, el panorama era distinto. A pesar de haber renovado su contrato en 2024 hasta diciembre de 2028, el espacio para crecer se redujo notablemente. La presencia de nombres de peso en el mediocampo como Leandro Paredes, Ander Herrera, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón o Carlos Palacios lo relegaban en la consideración del cuerpo técnico.

Así, la salida de Saralegui se explica más por contexto que por condiciones futbolísticas. Boca prioriza depurar un mediocampo repleto de jugadores y el joven volante buscará continuidad en un entorno donde ya supo sentirse cómodo.