Lisandro Martínez recordó su lesión en la rodilla y reveló: “No quería jugar más al fútbol”

El gualeyo Lisandro Martínez, zaguero de Manchester United y de la selección argentina de fútbol, volvió a tener continuidad y a ser el capitán de los Diablos Rojos en la Premier League. Fue tras superar su rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda y, en una entrevista, describió lo cruel que fue la etapa de recuperación: “Después de las primeras dos o tres semanas no quería jugar más al fútbol”.

Martínez, quien se lastimó en febrero de 2025, comenzó su relato: “Entré en un desequilibrio total porque el dolor es inaguantable. Mi primera reacción fue: ‘Me voy a casa, me voy a estar con mi familia en Argentina. Basta, no quiero sufrir más, quiero estar bien, quiero disfrutar’. Cuando uno está desequilibrado puede llegar a decir cualquier cosa, porque no estás conectado con vos mismo. Después acepté esas tres semanas de luto, que no era yo”.

Apenas después de su lesión, el ex Defensa y Justicia fue padre de su primera hija. “Al mes del episodio nace ella y digo: ‘No, no... No hay chance de que me dé por vencido’. Fue mi motor de cada día. Salía cada entrenamiento a dar lo mejor pura y exclusivamente por mi hija”.

Luego, el entrerriano de 27 años rememoró su proceso de rehabilitación: “Tenés que reinventarte, porque arrancás de cero en todos los sentidos: físico, mental y personal. Sentís que no sos un jugador de fútbol”.

Además, reveló qué lo mantuvo fuerte: “Me aferré a la gente que tengo al lado, a mi familia y amigos. Ellos te dicen que no bajes los brazos, te ayudan y te tiran para adelante. Esas son las personas que uno necesita para no escoger el camino fácil, que es tirar la toalla y ya está”.

Finalmente, Martínez reflexionó: “Obviamente es un poco fuerte decir gracias a esta lesión porque a nadie le gusta estar lesionado, pero gracias a esta lesión hoy puedo decir que he cambiado mucho como persona. La perspectiva de la vida: valoro más la vida, el clima, el olor al césped, una pelota, salir a la cancha, todo”.