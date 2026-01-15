Primera Nacional: Evangelista, el undécimo refuerzo de Patronato

Fernando Evangelista se convirtió en el undécimo refuerzo de Patronato para la Primera Nacional.

En las últimas horas de este miércoles, la dirigencia de Patronato cerró la undécima cara nueva con vistas a la temporada 2026 de la Primera Nacional: Fernando Evangelista. Después de varios días de negociaciones, el defensor llegó a un acuerdo y jugará en Patrón hasta fines del año en curso.

El defensor, de 34 años, cuenta con una dilatada trayectoria en distintas competiciones del fútbol argentino, además cuenta con experiencia en el exterior. En la última campaña jugó en la Primera B Metropolitana defendiendo la camiseta de Flandria.

En la última temporada, el futbolista nacido en Santa Rosa, La Pampa, disputó un total de 20 encuentros en el Canario.

A lo largo de su carrera, además de su paso por el Xeneize, también vistió las camisetas de Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe, Newell’s de Rosario, Estudiantes de La Plata, Aldosivi de Mar del Plata, Estudiantes de Caseros, Quilmes, Deportes Municipal de Perú y Cienciano, ambos de Perú.

También, Evangelista jugó en Atlanta y Flandria.

Con la llegada de Evangelista, el Rojinegro alcanzó las 11 incorporaciones en este mercado: Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis, Hernán Rivero, Facundo Heredia, Nahuel Genez, Renzo Reynaga, Juan Salas y Brandon Cortés.