Robertone llegó al país para sumarse a Vélez: “Estoy muy feliz, en casa”

El entrerriano Lucas Robertone llegó al país en la noche de este miércoles y pronto firmará su contrato para sumarse al Vélez Sársfield que dirige Guillermo Barros Schelotto. El mediocampista dejó el Almería de la Segunda División de España y regresa al club donde debutó.

“Estamos muy contentos. Se hizo un poquito largo. Pero ya estamos acá. Ahora, a hacer la revisión médica y todo lo que haya que hacer para sumarme al equipo cuanto antes”, afirmó el mediocampista de 28 años, quien vuelve al Fortín después de poco más de cinco temporadas en el conjunto español.

“Ya está, terminó. Estamos muy felices, en casa. Es lo que quería, por lo que luchamos”, añadió en diálogo con Vélez 670. A su vez, dejó un mensaje para los hinchas: “Agradezco a la gente. Desde el primer momento que surgió la posibilidad de volver me brindaron muchísimo apoyo, muchísimo cariño. Se los ve muy entusiasmados. Espero verlos pronto y devolverles todo ese cariño”.

El regreso de Robertone a Vélez se da a través de un préstamo por 18 meses y con opción de compra. El oriundo de Concordia debutó y jugó 73 partidos con la camiseta del conjunto de Liniers (12 goles), hasta que en octubre de 2020 fue transferido al club europeo a cambio de alrededor de 3.400.000 euros por la mitad del pase.