Turismo Nacional: Exequiel Bastidas regresará a Clase 2

El piloto paranaense Exequiel Bastidas anunció su regreso a la Clase 2 del Turismo Nacional, asegurando su continuidad en TN-APAT durante la temporada 2026. El entrerriano competirá a bordo de un Toyota Yaris de reciente construcción que alistará el equipo Ale Bucci Racing.

El paranaense visitó la sede del equipo santafesino a los fines de establecer la correcta posición de manejo en el vehículo que le ha sido asignado en esta temporada, comenzando con los primeros trabajos previos a la disputa de la primera fecha, a realizarse entre los días 6, 7 y 8 de febrero en el Autódromo Ciudad de Paraná del Club de Volantes Entrerrianos.

“Agradezco a Alejandro Bucci y su equipo por esta posibilidad que me permite continuar en Clase 2 con este proyecto ambicioso, en el cual tengo muchas esperanzas y expectativas depositadas”, expresó el entrerriano.

“Por delante nos espera un año con un gran desafío y espero poder estar a la altura de lo que exige un equipo tan exitoso. Como siempre ocurre, correr en Paraná agrega un valor importante, por la motivación que surge por competir nuevamente, a nivel nacional, y como piloto local”, cerró.