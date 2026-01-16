Básquet: Tomás de Rocamora falló en el final y perdió ante Berazategui

Tomás de Rocamora falló en el final y perdió ante Berazategui por la Liga Femanina de Básquet.

Tomás de Rocamora perdió por 58 a 55 frente a Berazategui, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Femenina de Básquet. El encuentro se disputó en el estadio Julo César Paccagnella ante buen marco de público y tuvo a Manuela González y Sofía Acevedo como los puntos altos de la noche.

Las acciones en el Paccagnella

El partido pintó para poca cosa, 4-4 en los primeros cinco minutos con más yerros que aciertos. El primer cuarto quedó 6-8 y hasta ahí lo más destacado fueron los seis puntos que logró Julieta Armesto. Rocamora estuvo extrañamente errático en este arranque, aunque desde un triple de Guadalupe Chiapella y puntos de Nerea Schmidt creció y llevó más de cerca el tablero (16-17). Después, Berazategui logró otro despegue desde el goleo de Vilches y Acevedo y cerró el primer tiempo 19-25.

El segundo tiempo fue otra cosa, por lo que vale pagar una entrada para ir a la cancha. La visita se alejó por 10 puntos, pero entró en acción la mano caliente de Manuela González para sumar tres triples que acomodaron un poco las cosas (25-31).

El Aurinegro estuvo más sereno de todas formas, siguió Vilches castigando, creció Andújar en manejo y goleo y llegaron a un cierre del parcial 34-46 que dejó muchas preocupaciones al local.

Sin embargo, ese espíritu de Las Rojas que lo hace nunca rendirse afloró en el último cuarto. Cuando parecía que el partido podía definirse llegaron reacciones que obligaron a los tiempos muertos de Gonzalo Gómez.

Otro bombazo de Manuela González dejó el marcador 55-56 con varios segundos por jugar y tras reposición desde el fondo y corte con falta Acevedo fue a la línea y no falló.

A Rocamora le quedaron 10 segundos tras el minuto de Sabrina Scévola, pero hubo una buena defensa sobre Santini para que no pudiera lanzar de tres y todo terminó ahí.

La cerebral Sofía Acevedo volvió a destacarse, esta vez con 14 puntos, cuatro rebotes y tres recuperos; Magalí Vilches sumó 15 unidades y 10 tableros, mientras que Armesto aportó 12 y seis respectivamente.

En las Rojas, Manuela González terminó como goleadora del juego con sus 19 unidades en tanto que Nerea Schmidt, de gran noche, sumó 14 puntos, seis rebotes y dos asistencias.