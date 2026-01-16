Chelsea va a la carga por el concordiense Marcos Senesi

El futuro de los argentinos en el Chelsea es el tema del momento en el mercado de pases europeo. Con la noticia fresca de que el PSG está dispuesto a desembolsar una fortuna por Enzo Fernández, el club londinense no se queda quieto y estaría interesado en otro nombre de la selección argentina: Marcos Senesi.

Según reveló el medio británico Talk Sport, Senesi volvió a sonar con fuerza en los pasillos de Stamford Bridge. El defensor del Bournemouth, que atraviesa un gran presente en la Premier League, es uno de los apuntados por la dirigencia del Chelsea para jerarquizar la zaga central.

Sin embargo, el equipo azul no la tendrá fácil. Según el mismo reporte, el Chelsea ya discutió internamente su fichaje, pero compite contra dos gigantes que lo siguen de cerca: la Juventus de Italia y el Barcelona de España, quienes estarían “explorando seriamente” su contratación.

Lo que hace que Senesi sea uno de los jugadores más buscados del mercado es su situación contractual. El exjugador de San Lorenzo queda libre en junio, lo que significa que, al no haber renovado con el Bournemouth, cualquier club fuera de Inglaterra ya puede negociar con él para que llegue gratis a mediados de 2026.

Aunque el Chelsea suele buscar jugadores más jóvenes, el nivel del central de 28 años (cumple 29 en mayo) habría tentado a los directivos para sumar una cuota de liderazgo y voz de mando en un plantel que hoy atraviesa mucha incertidumbre tras la salida del DT Enzo Maresca y el arribo de Liam Rosenior como reemplazante en el banco.