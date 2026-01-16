Deportes

“El objetivo es volver a poner el equipo donde tiene que estar”, dijo Fernando Evangelista

16 de Enero de 2026 - 22:06
Fernando Evangelista

Fernando Evangelista habló por primera vez como jugador de Patronato y dejó sus sensaciones.

Fernando Evangelista es una de las cara nuevas de Patronato con vistas a la temporada 2026 de la Primera Nacional. El futbolista expresó sus primeras sensaciones tras sumarse al club y comenzar a compartir entrenamientos con sus nuevos compañeros. “Contento de llegar acá, un grupo hermoso, así que feliz de ser parte”, relató el jugador.

Consultado sobre las expectativas para el torneo: “El objetivo principal que tenemos todos, desde que llegamos al club: es volver a poner el equipo donde tiene que estar”.

En ese sentido, Evangelista destacó a Elonce la exigencia de la categoría y la necesidad de mantener los pies sobre la tierra. Remarcó que se trata de un torneo largo, con viajes y partidos complejos, donde la regularidad será determinante para sostener la pelea en los puestos de arriba.

“Estamos trabajando mucho para comenzar de la mejor manera y obviamente, siempre es positivo que la gente esté atrás apoyándonos y acompañándonos”, sostuvo. Y añadió: “Siempre es fundamental para nosotros tener ese acompañamiento”.

Más adelante, el ex Boca insistió en la importancia de “ir paso a paso, partido a partido” en un certamen que se extiende a lo largo de varios meses y no permite relajarse.

Oriundo de La Pampa, al igual que el director técnico, el jugador se mostró especialmente, motivado por el desafío de representar a Patronato. “Muy feliz y con mucha expectativa de lo que se viene este año”, resumió.

Consultado sobre la posibilidad de ser capitán, Evangelista relativizó la cuestión y puso el foco en lo colectivo. “He sido varias veces, pero eso es algo secundario. El grupo es bueno, eso es lo más importante”.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos