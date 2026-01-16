“El objetivo es volver a poner el equipo donde tiene que estar”, dijo Fernando Evangelista

Fernando Evangelista es una de las cara nuevas de Patronato con vistas a la temporada 2026 de la Primera Nacional. El futbolista expresó sus primeras sensaciones tras sumarse al club y comenzar a compartir entrenamientos con sus nuevos compañeros. “Contento de llegar acá, un grupo hermoso, así que feliz de ser parte”, relató el jugador.

Consultado sobre las expectativas para el torneo: “El objetivo principal que tenemos todos, desde que llegamos al club: es volver a poner el equipo donde tiene que estar”.

En ese sentido, Evangelista destacó a Elonce la exigencia de la categoría y la necesidad de mantener los pies sobre la tierra. Remarcó que se trata de un torneo largo, con viajes y partidos complejos, donde la regularidad será determinante para sostener la pelea en los puestos de arriba.

“Estamos trabajando mucho para comenzar de la mejor manera y obviamente, siempre es positivo que la gente esté atrás apoyándonos y acompañándonos”, sostuvo. Y añadió: “Siempre es fundamental para nosotros tener ese acompañamiento”.

Más adelante, el ex Boca insistió en la importancia de “ir paso a paso, partido a partido” en un certamen que se extiende a lo largo de varios meses y no permite relajarse.

Oriundo de La Pampa, al igual que el director técnico, el jugador se mostró especialmente, motivado por el desafío de representar a Patronato. “Muy feliz y con mucha expectativa de lo que se viene este año”, resumió.

Consultado sobre la posibilidad de ser capitán, Evangelista relativizó la cuestión y puso el foco en lo colectivo. “He sido varias veces, pero eso es algo secundario. El grupo es bueno, eso es lo más importante”.