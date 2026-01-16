Sóftbol: Paraná se prepara para recibir el “The Show Pro Series”

Paraná se prepara para recibir el “The Show Pro Series”, un certamen que reunirá a los mejores del sóftbol internacional.

Del 18 al 21 de marzo, la capital entrerriana será escenario del The Show Pro Series, un torneo internacional de sóftbol masculino de Primera División que marcará un antes y un después en el deporte argentino.

El evento se desarrollará íntegramente en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel de la ciudad de Paraná y promete cuatro días de alto nivel deportivo, espectáculo y fiesta.

Por primera vez en el país, el certamen se disputará bajo el formato de franquicias, un modelo utilizado en las mejores ligas del mundo. Participarán seis equipos franquicia, integrados por jugadores de distintos países como Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Venezuela, Colombia y Guatemala, entre otros.

Más que competencia

El The Show Pro Series no será solo sóftbol de elite en tierras paranaenses, ya que durante toda la semana habrá actividades para disfrutar en familia:

Miércoles 18: partido exhibición U16 femenino.

Jueves 19: encuentro exhibición U14 masculino (APS).

Viernes 20: desafío de bateo con celebridades locales y referentes nacionales.

Además, desde la organización se informó que habrá bandas en vivo todas las noches. En tanto que el sábado 21, tras la final del torneo, el evento culminará con un show en vivo de Mario Pereyra, coronando una verdadera fiesta deportiva.

Con el respaldo del sector privado y el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, el The Show Pro Series busca instalar a la ciudad como una plaza fija de la alta competencia internacional y potenciar el turismo deportivo.