Con “Licha” Martínez, el United venció al City en el derbi de Manchester

Con el entrerriano Lisandro Martínez, el United venció al City en el derbi de Manchester.

Manchester United se impuso como local ante Manchester City por 2-0, en un partido correspondiente a la 22ª fecha de la Premier League. Con el entrerriano Lisandro Martínez como titular y Michael Carrick como entrenador interino, los Diablos Rojos se quedaron con el derbi.

El dueño de casa sacó diferencias en el marcador gracias a los tantos del francocamerunés Bryan Mbeumo, a los 20 minutos del segundo tiempo, y del danés Patrick Dorgu, a los 31.

Por su parte, el equipo de Josep Guardiola llevaba nueve jornadas sin conocer la derrota, con seis triunfos y tres empates al hilo.

La victoria dejó a Manchester United con 35 puntos en el quinto lugar de la tabla de posiciones y en zona de clasificación a la Europa League. En la otra vereda, Manchester City quedó con 43 unidades y comparte el segundo lugar con Aston Villa, que tiene un compromiso menos y este domingo recibirá a Everton.