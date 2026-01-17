Fútbol: un ex arquero de Patronato busca su salida de un equipo grande

San Lorenzo disputó su primer amistoso de pretemporada el miércoles y fue con derrota por 1-0 sobre Cúcuta Deportivo en Montevideo por la Serie Río De La Plata. Este sábado tendrá un nuevo compromiso frente a Cerro Porteño de Paraguay, por la misma competición.

Sumido en una profunda crisis internacional y económica, el Ciclón se mueve en el mercado de pases en búsqueda de levantar las inhibiciones que le impiden incorporar. Entre tantas incógnitas, una pasa por el arco.

Frente al elenco colombiano, los tres palos estuvieron custodiados por Orlando Gill, que venía siendo titular y confirmó que seguirá vistiendo la camiseta Azulgrana en búsqueda de cumplir su sueño de jugar el Mundial 2026 con la selección de Paraguay. Aunque la sorpresa estuvo en el banco de suplentes: no estuvo Facundo Altamirano y sí Mateo Clemente.

El ex-Patronato llegó al elenco de Boedo en 2023 para ser titular y llegó a portar la cinta de capitán, pero entre lesiones y bajos rendimientos perdió su lugar y actualmente corre de atrás en la consideración de Damián Ayude.

Ante este escenario, y con uno de los contratos elevados dentro del plantel, desde la dirigencia comandada por Sergio Costantino tienen en claro que lo mejor es que salga, por lo que analiza opciones.