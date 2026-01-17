Karting: Pueblo Belgrano fue escenario de la carrera nocturna

La localidad de Pueblo Belgrano fue escenario de la carrera nocturna de karting.

La localidad de Pueblo Belgrano fue escenario de la segunda edición del karting nocturno. La jornada se desarrolló el viernes por la noche con un gran acompañamiento de público.

El evento contó con la presencia del presidente de la Asociación Argentina de Volantes, Oscar Gómez, quien recibió un reconocimiento de parte del intendente Francisco Fiorotto, además de una aceptable cantidad de máquinas en las tres categorías que se disputaron.

Las competencias

En 110 Mayores A, la serie selectiva fue ganada por Renzo Perrón de Colonia Elía, escoltado por Mateo Acosta y Nicolás Tofolón, ambos de Gualeguaychú.

Perrón, que había sido el más veloz en los entrenamientos, se quedó también con la competencia final disputada sobre 12 giros, secundado por Mateo Acosta. Tercero clasificó Brian Muller, cuarto Benjamín Lissman, quedando quinto a dos giros Nicolás Tofolón.

En la Categoría 150 B y C, la clasificación quedó en manos del colonense Ezequiel Sánchez, mientras que la serie única quedó en manos de Adrián Waisten, escoltado por Kevin Del Valle y Francisco Marasco.

En el momento de la final, el triunfo fue para Jorge Tejera, escoltado por Marasco. Completó el podio Juan Laplacette, cuarto quedó Del Valle, quinto fue Waisten y sexto Ezequiel Sánchez, con el total de 12 vueltas. A un giro quedó séptimo Marcos Valor y octavo fue Agustín Guzmán, también a una vuelta, completando el clasificador Rodolfo Gómez a tres giros y Fernando Steiner, quien solamente pudo dar dos vueltas en carrera.

Finalmente, la Categoría 150 D tuvo a Ignacio Arnaudín como el dominador de la jornada, ganando la clasificación, la serie y la final. En la serie, Arnaudín fue escoltado por Benicio Korell, tercero fue Felipe Gómez, cuarto Nicolás Broggi y quinto Santiago Sánchez.

En la final, el triunfo quedó para Arnaudín, escoltado por Nicolás Broggi, tercero quedó Santiago Sánchez y cuarto fue Benicio Korell, todos con las 12 vueltas pactadas. A un giro quedó quinto Felipe Gómez, sexto, a tres, clasificó Santiago Korell, mientras que no completaron la carrera Juan Zabaletta (5 vueltas), Joaquín Veronesi (tres giros) y Pablo Bohl (una vuelta).