“Queremos un plantel 100% competitivo y profesional”, dijo Juan Monge

El presente de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay tendrá el sello de su historia. Juan Luis Monge, nacido en Rosario del Tala, un aguerrido defensor parte de los tiempos gloriosos del Lobo (jugó entre 1995 y 2002 ascendiendo al Nacional B) será el director técnico del plantel que afrontará el próximo Torneo Federal A, certamen que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

Al margen de que laboralmente integró procesos importantes como ayudante de Roberto Fito González en Arsenal (Primera División) o San Martín de Tucumán, además de entrenador en la región, esta será su primera participación como DT principal de un cuerpo técnico. Y será en el Lobo nada más y nada menos, con quien lo une una historia, como jugador, rica en buenos antecedentes.

-¿Cómo se dio la posibilidad de dirigir a Gimnasia?

-Había tenido una posibilidad de dirigirlos a mitad del año pasado, pero por una cosa u otra no se dio. Ahora fuimos charlando, acercando puntos hasta que llegamos a un acuerdo y el 26 de enero estaremos arrancando la pretemporada.

-¿Con qué plantel contás hoy?

-Hay una gran base local y de la zona. Se movieron rápido para contratar jugadores y ahora estamos viendo algunos puestos claves, especialmente delanteros, donde no podemos fallar. Tenemos que estar seguros a la hora de las contrataciones. Por eso nos vamos a tomar un tiempo. Llueven ofertas, pero tenemos que evaluar más allá de las buenas referencias.

-En Gimnasia contás con el cariño de la gente por tu paso como jugador. ¿Da tranquilidad a la hora del trabajo?

-Sé del cariño de la gente, nos conocemos todos y por el hecho de haber conseguido cosas. Pero también estuve en lugares donde me fue bien, ganas varios partidos seguidos, pero si no aparecen los resultados se termina todo y se olvidan que me querían. En Gimnasia va a ser día a día. Nosotros llegamos con la idea de revertir los resultados de las últimas campañas.

-¿Y cómo lo ves?

-No va a ser fácil. Es un torneo desgastante, duro en lo económico y donde en ese aspecto hay equipos que están mejor al contar con apoyo de empresas. Por eso digo que hay que afinar el ojo a la hora de los refuerzos, también la idea de seguir trabajando con la base local y de la zona para que al club le vaya quedando material para explotar. Hay buenas divisiones inferiores (juegan AFA) y allí hay que ir generando la base también.

- ¿Qué valor agregado podés introducir por el hecho de haber ascendido al Nacional B con Gimnasia?

-El fútbol ha cambiado mucho, las formas del jugador, el pensamiento, la convivencia. Nosotros jugamos en una época donde no se sabía cuándo cobrabas, y lo hacíamos prácticamente por amor al fútbol. La base prácticamente en cinco años no se modificaba, éramos una familia. Igualmente vamos a tratar de inculcar ser 100% profesionales y competitivos.

Por ahora tres confirmados

El Lobo sumará experiencia para el próximo certamen. De hecho, ya están confirmados tres refuerzos. El arquero Emilio Rébora (último paso por Sportivo Las Parejas, nacido en Gualeguaychú), el defensor central Facundo Lauman (ex Olimpo de Bahía Blanca y con último paso por Defensores Unidos de Zárate, en la Primera Nacional) y el volante central Santiago Lebus (ex Unión de Santa Fe con paso por All Boys en la Primera Nacional).

El cuerpo técnico tendrá a Nicolás Silvestre en la parte física (del club) y por estas horas se tratan de finiquitar detalles con Javier Lenciza (DT de Deportivo Urdinarrain) para que se sume como ayudante de campo.

En tanto que, Ángel Gómez (DT en la última parte del Federal A 2025), será el entrenador de la Primera local.