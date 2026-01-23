Deportes

Lanús aguantó en el final y se quedó con un gran partido ante San Lorenzo

23 de Enero de 2026 - 21:27

En el Nuevo Gasómetro, Lanús aguantó en el final y se quedó con un gran partido ante San Lorenzo.

Lanús pegó en los momentos justos y logró derrotar 3 a 2 a San Lorenzo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 en el Nuevo Gasómetro. En una ráfaga marcaron Rodrigo Castillo y Carlos Izquierdoz, ventaja inicial a la cual Alexis Cuello le puso suspenso al marcar de penal ya en el complemento.

Cuando el Ciclón se acercaba a la igualdad la distancia volvió a ser de dos goles de diferencias gracias a un golazo de Marcelino Moreno. Si bien Cuello firmó su doblete, no le alcanzó al equipo de Damián Ayude, que inicia el campeonato con una derrota en su casa. 

