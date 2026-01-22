Centrales nucleares: desplazaron a dos gerentes por presuntos sobreprecios en una licitación

Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal encargada de operar y mantener las tres centrales nucleares del país —Atucha I, Atucha II y Embalse— resolvió desplazar a dos directivos designados por el presidente de la compañía, Demian Reidel, tras detectar presuntas irregularidades vinculadas a un sobreprecio en el proceso de licitación del servicio de limpieza. La información surge de documentos internos.

Se trata del gerente general, Marcelo Famá, quien fue reemplazado por su antecesor en el cargo, Fernando Monserrat, y del de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, quien en el pasado había sido coordinador ejecutivo para el Desarrollo Sostenible de la Planificación Económica Ambiental y el Desarrollo de Energías Alternativas en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Daniel Scioli. Desde su entorno aclararon que su llegada a NASA respondió a su vínculo personal con Reidel y no a una relación con el actual secretario de Turismo.

La situación se desencadenó luego de que se detectara que la conducción administrativa estaba dispuesta a pagar casi el doble por el servicio de limpieza respecto del valor abonado durante el año anterior. El proceso licitatorio se había iniciado en noviembre pasado, cuando se descartaron siete de las nueve ofertas presentadas por no cumplir con los requisitos técnicos. Solo quedaron en evaluación las propuestas de las empresas LX Argentina y La Mantovana.

En diciembre, un correo electrónico interno enviado por la administradora del contrato de limpieza advirtió que los montos ofertados no resultaban “razonables al compararlos con el costo del servicio actual y el monto estimado”. Durante esa etapa de análisis económico apareció un tercer oferente, Limpiolux S.A., cuya inclusión llamó la atención, ya que no había sido evaluado en la instancia previa de análisis técnico.