Santiago Boviez participará en la Santa Fe-Coronda: “Estoy ansioso de volver a participar”

El paranaense Santiago Boviez está listo para participar en la próxima Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda el 1 de febrero, con una distancia de 57 kilómetros y que está dentro del calendario del Circuito Mundial de Ultramaratón.

“Estoy ansioso de volver a participar”, explicó ya que competirá por segunda vez. Además, destacó que está “bien fondeado”, es decir que realizó una cierta cantidad de metros que, en su caso, son 70 kilómetros acuáticos semanales.

“Ahora ya estoy descargando un poquito para estar más picante porque si no nos ‘achanchamos’ un poquito”, dijo entre risas. Además, señaló que se trata de una actividad con gran participación internacional y destacó que la Argentina estará representada por siete deportistas.

Boviez es el único entrerriano. “Va a tener un nivel muy lindo, muy bueno. Esperemos que el clima ayude para que sea una linda carrera”, auguró y reconoció que los rivales italianos “son máquinas y andan muy fuerte”.

Boviez aseguró que entre los principales objetivos de la participación están “tocar la placa de llegada y quedar en una buena posición”. “Me encantaría mejorar la posición anterior, que fue un noveno puesto y tratar de quedar ahí”, reconoció.

Boviez tuvo su primera vez en la Santa Fe-Coronda en 2022 y ahora en 2026 participará por segunda vez. De la primera experiencia rememora que “no llegó muy bien nadado” a raíz de lesiones previas que no le permitían entrenar de forma adecuada pero eso no le impidió participar. “Voy a meter un escaloncito más”, dijo.

“Después de tantas horas de nado uno siempre sabe con lo que se va a encontrar. Existe la crisis de la quinta a la sexta hora donde ya la cabeza te dice ‘no quiero más, no quiero más’ pero hay que aguantar y después todo cuesta abajo”, manifestó.

Dado que se trata de un circuito de 57 kilómetros, se estiman unas ocho o nueve horas de nado de acuerdo a la presencia o ausencia de viento. Además, Boviez señaló que el único momento en el que el deportista frena es para comer y beber agua. “Son ocho o 10 segundos que tomamos y seguimos. Cada 15, 20 minutos estamos hidratando o comiendo”, detalló.