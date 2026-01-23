Fútbol: la Liga de Paraná Campaña tendrá Apertura y Clausura

Durante la temporada 2026, la Liga de Fútbol de Paraná Campaña tendrá Apertura y Clausura. Foto: Desde Crespo.

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña definió los principales lineamientos organizativos para la temporada 2026 y estableció el formato con el que se disputarán los torneos oficiales. Durante una reunión encabezada por el presidente Alejandro Azaad y el Consejo Directivo, junto a delegados y dirigentes de los clubes afiliados, se confirmó que el campeonato comenzará el próximo 15 de marzo.

El encuentro permitió cerrar aspectos reglamentarios y competitivos que regirán durante el año, con la participación confirmada de 20 instituciones. Además, se informó que una entidad aún debe definir su presencia, mientras que otra ya comunicó que no formará parte del certamen.

Dos campeonatos en la temporada

El calendario contemplará la disputa de dos competencias: Apertura y Clausura. Ambos torneos se jugarán a una sola rueda, con los equipos distribuidos en tres zonas, manteniendo un esquema similar en las dos etapas del año.

Para el segundo certamen se invertirán las localías respecto al primero, lo que permitirá equilibrar la condición de local y visitante entre todos los participantes. La modalidad fue sometida a votación entre los clubes presentes y resultó aprobada por mayoría.

Clasificación a playoffs

En cuanto al sistema de competencia, avanzarán a la siguiente instancia los cinco primeros de cada grupo (la fase regular tendrá tres grupos) y el mejor sexto de la tabla general. De esta manera se completará el cuadro de 16 equipos que disputarán los play-off.

Las eliminatorias se jugarán con partidos de ida y vuelta. En octavos de final habrá ventaja deportiva para el mejor posicionado en la fase regular, mientras que en cuartos y semifinales las series se definirán por penales en caso de igualdad. Para la final, el reglamento prevé tiempo suplementario antes de una eventual definición desde el punto penal.

El certamen contará con instituciones de Crespo, Viale, María Grande, Seguí, Hasenkamp, Hernandarias, Cerrito, Bovril y Piedras Blancas, entre otras localidades. Por su parte, Juventud Sarmiento de Hasenkamp aún no confirmó su participación y definirá su situación en los próximos días.

En tanto que el Club Sauce de Luna anunció oficialmente que no competirá esta temporada.