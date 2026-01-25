Vóley Playa: Michel Tosi y Churín fueron eliminadas en cuartos

Este sábado se disputó buena parte de la actividad correspondiente a la Primera Etapa del Circuito Sudamericano de Vóley Playa. En la rama femenina, Argentina compitió con dos parejas en la ciudad de Los Andes, en Chile. Una de esas parejas es la compuesta por la paranaense Victoria Michel Tosi y Brenda Churín, que llegó a los cuartos de final.

Desafortunadamente, en esa instancia perdieron con las paraguayas Fio Núñez y Denisse Álvarez por 2-1. Los parciales del triunfo paraguayo fueron 23/21, 18/21 y 15/9. Pese a dar pelea, las argentinas se despidieron antes de asegurarse la lucha por ingresar al podio.

Tampoco hubo suerte para la otra pareja argentina compuesta por Morena Abdala y Agostina Ghigliazza. En su caso, la derrota fue por 2-1 ante las brasileñas Thainara y Verena con parciales de 19/21, 21/10 y 15/12.

Pese a que la eliminación llegó pronto, las argentinas tendrán revancha. Habrá que esperar, porque la segunda de las seis etapas que compondrán el Circuito Sudamericano se disputará recién en el fin de semana del 6 al 8 de marzo, en la ciudad de Rancagua, nuevamente en Chile.