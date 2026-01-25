La Policía recuperó casi 10 mil dólares, una moto 0 km y otros elementos tras un robo en Paraná

Personal policial recuperó una importante suma de dinero, una moto y elementos robados de un domicilio en Paraná.

Un procedimiento policial permitió recuperar dinero en moneda extranjera, una moto recién comprada y una computadora portátil, tras un robo ocurrido entre la noche del viernes 23 y la madrugada del sábado 24 en jurisdicción de la Comisaría 10ª de Paraná.

El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre calle Jujuy, donde desconocidos ingresaron luego de forzar una puerta trasera y sustrajeron un teléfono celular, una notebook y una suma abultada de dólares.

A partir de la denuncia, intervino personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, que inició tareas investigativas con el apoyo de la Dirección General de Policía Científica. En el lugar del hecho, la División Rastros logró levantar una huella dactilar que permitió identificar a un sospechoso: un hombre mayor de edad, sin domicilio fijo y con antecedentes por delitos similares.

La investigación se centró en la zona este de la ciudad, especialmente en el barrio La Milagrosa, donde tras entrevistas y averiguaciones, durante la tarde-noche del sábado se concretaron distintos secuestros. Entre los elementos recuperados se encuentran 9.800 dólares, una bicicleta tipo mountain bike y una motocicleta enduro 0 kilómetro, que habría sido comprada esa misma mañana en una concesionaria de Paraná con parte del dinero sustraído.

Además, se logró recuperar la notebook denunciada como robada, la cual fue entregada voluntariamente por una persona que la había adquirido.

El domingo por la tarde se realizó un operativo conjunto con personal de Comisaría Décima para localizar al sospechoso identificado, aunque hasta el momento no pudo ser hallado. La búsqueda continúa con el objetivo de ponerlo a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Fuente: Ahora.