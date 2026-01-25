Boca le ganó a Riestra gracias a un cabezazo de Di Lollo

El último partido de la primera fecha por la Zona A se jugó este domingo por la tarde en el estadio Alberto J. Armando. Allí, Boca Juniors recibió a Deportivo Riestra en un encuentro que contó con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Ariel Penel.

La primera ocasión de riesgo del partido fue antes de los tres minutos. Un tiro libre jugado rápido por Leandro Paredes permitió el desborde por izquierda de Exequiel Zeballos, que envió un centro pinchado hacia el costado derecho. No llegó Ayrton Costa, pero sí cabeceó Lautaro Di Lollo, que remató directamente afuera.

En la segunda ocasión del juego otra vez fue un centro la clave. El desborde por derecha de Juan Barinaga derivó en un centro al corazón del área para el cabezazo de Tomás Belmonte. El ex Lanús buscó el costado derecho de Ignacio Arce, que se estiró muy bien para enviar el balón al tiro de esquina.

Sobre los 20 minutos el Xeneize tuvo una doble chance clarísima. En la primera, el centro fue a la cabeza de Di Lollo, que remató con fuerza, pero no con dirección y Arce pudo rechazar. En el rebote, Lautaro Blanco intentó un nuevo centro desde afuera del área, pero el balón adquirió dirección hacia el arco y acabó dando en el poste izquierdo.

En una jugada preparada, Boca tuvo una nueva chance en un cabezazo de Di Lollo. Esta vez el centro llegó desde la izquierda después de un tiro libre ejecutado por Paredes hacia ese sector. El envío de Lautaro Blanco ubicó a Di Lollo en el área, pero el remate de cabeza del defensor se fue apenas por encima del ángulo superior izquierdo.

No sucedió mucho más en el primer tiempo. El manejo de la pelota era de Boca, pero al equipo le costaba traducir eso en chances de gol. El Malevo, por su parte, tuvo intentos aislados o de pelota parada en los que no inquietó a Agustín Marchesín.

En el segundo tiempo hubo muy poco para destacar. A diferencia de la primera mitad, el Xeneize no generó ocasiones de riesgo pese a contar con un dominio casi absoluto de la pelota. Incluso algunos de sus futbolistas insistieron con centros o remates sobre el cuerpo de un rival ante la incapacidad de generar por otra vía. Del equipo de Gustavo Benítez, en tanto, nada para destacar más allá de su solidez defensiva (que no es poco).

Finalmente la llave para el gol fue aquella que en el primer tiempo amagó con la apertura del marcador. Tras una falta sobre Juan Barinaga por el costado derecho, Leandro Paredes ejecutó el tiro libre en forma de centro tal como si fuera un tiro de esquina. Con su ingreso a la carrera, Di Lollo anticipó a dos defensores y venció a Arce para el 1-0 parcial a los 32 minutos.

Desde el gol de Boca, Riestra se adelantó en el campo de juego y en esas condiciones tuvo su primera ocasión clara de gol. Fue a los 41 minutos, cuando a Mariano Bracamonte le quedó un balón suelto dentro del área por el costado izquierdo. Desde allí sacó un potente remate de derecha que Marchesín rechazó al tiro de esquina con una buena atajada.

No ocurrió nada más. Boca controló el desarrollo de los últimos instantes pese a los intentos forzados de Riestra y se quedó con un éxito necesario. Su próxima presentación será ante estudiantes de La Plata, el próximo miércoles 28, desde las 22.15; mientras que al equipo de Benítez le tocará recibir a Defensa y Justicia, el jueves 29 desde las 17.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 1-0 Deportivo Riestra.



Gol:

32’ST: Lautaro Di Lollo.



Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Alan Velasco, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

DT: Claudio Úbeda.



Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Mariano Bracamonte; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Antony Alonso; Nicolás Benegas.

DT: Gustavo Benítez.



Cambios:

11’ST: ingresó Facundo Miño por Jonatan Goitía (RIE).

18’ST: ingresó Alexander Díaz por Nicolás Benegas (RIE).

24’ST: ingresó Brian Aguirre por Alan Velasco (BOC).

27’ST: ingresó Iker Zufiaurre por Lucas Janson (BOC).

34’ST: ingresó Milton Delgado por Ander Herrera (BOC).

39’ST: ingresó Jonathan Herrera por Miguel Barbieri (RIE).

39’ST: ingresó Gabriel Obredor por Nicolás Watson (RIE).



Amonestados:

7’PT: Jonatan Goitía (RIE).

35’PT: Nicolás Benegas (RIE).

7’ST: Lucas Janson (BOC).

10’ST: Miguel Barbieri (RIE).

19’ST: Facundo Miño (RIE).

36’ST: Nicolás Watson (RIE).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Ariel Penel.



Estadio: Alberto J. Armando.