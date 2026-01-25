Difunden el identikit de un hombre que cometió un delito en Victoria

La Jefatura Departamental de Policía de Victoria difundió en las últimas horas un identikit del posible autor de un delito en la zona.

La Jefatura Departamental de Policía de Victoria difundió en las últimas horas un identikit del posible autor de un delito en la zona. El suceso tuvo lugar este domingo en calle América al 300.

“Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que permita establecer su identidad o paradero, se comunique de manera inmediata al 911, o se acerque a la Jefatura Departamental Victoria, ubicada en San Martín N° 23, o a la propia Fiscalía de la ciudad de Victoria”, indicaron desde la fuerza.

La Policía aclaró que la información aportada será tratada con la debida reserva y resulta fundamental para el esclarecimiento del hecho.

Fuente: Ahora.