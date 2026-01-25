Rowing barrió a Libertad y se mete en la pelea

Rowing ganó su cuarto partido como local y se metió en el lote de líderes.

Este domingo concluyó la tercera ventana de partidos correspondiente a la Liga Nacional de Vóley masculino. En Paraná, Rowing y Echagüe jugaron sus respectivos encuentros luego de las presentaciones del sábado en la que obtuvieron una victoria y una derrota, respectivamente.

Victoria de Rowing

El Remero repitió el éxito obtenido el sábado, pero esta vez se impuso por 3-0 ante uno de los tres líderes de la Zona A: Libertad de San Jerónimo Norte. Los parciales del triunfo del Albiceleste en el Parque Escolar Enrique Berduc fueron 25/21, 25/18 y 25/22 en un partido que duró poco menos de una hora y media.

Esta victoria le permitió a Rowing llegar a los 11 puntos, con los que se ubica tercero en la tabla de posiciones de su Zona; mientras que Libertad quedó relegado al quinto puesto con nueve unidades.

Para este partido, el entrenador del Remero Jesús Nadalín optó por: Felipe Requejo, Martín Pérez, Facundo Nadalín, Matías Sauthier, Fausto Furtado y Valentino Rivarola. Los líberos del conjunto paranaense fueron David Rodríguez y Francisco Pérez.

Derrota de Echagüe

Pese a estar dos veces por delante en el marcador, el Atlético Echagüe Club no pudo con Villa Dora, ante el que perdió por 3-2. El partido en el estadio Luis Butta terminó con parciales de 19/25, 25/22, 22/25, 25/20 y 15/5 en favor del conjunto visitante, que de esta manera se llevó los dos puntos de Paraná.

La derrota dejó al Negro en el penúltimo puesto del grupo con apenas cinco puntos, mientras que el elenco santafesino alcanzó las 11 unidades y está en la misma línea que el Paraná Rowing Club.

En este encuentro, el entrenador Juan Corona optó por: Héctor Ganduglia, Elián Carricaburu, Henry Sinner, Franco Bournot Nasca, Denis Pérez y Juan Hollman. Los líberos del Negro fueron Jesús Rondan y Fausto Galizzi Kohan.

Echagüe y Rowing se enfrentarán el próximo fin de semana: el viernes 30 de enero desde las 21 el local será el Negro; mientras que el Remero será el anfitrión el domingo 1 de febrero, desde las 19.