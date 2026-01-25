"No era para tanto": la peligrosa costumbre de minimizar lo inaceptable

Decir que un hecho de posible espionaje institucional “no era para tanto” no es una frase ingenua ni un comentario menor. Es una definición política. Y como tal, merece una postura clara, responsable y a la altura de las circunstancias. Los vecinos, desde hace años (y con justa razón) nos piden a quienes ocupamos momentáneamente funciones públicas, justamente eso.

El hallazgo de cámaras y sistemas de audio en despachos oficiales del gobernador de la provincia y del secretario general de la Gobernación no puede ni debe relativizarse. No se trata de una película de detectives de Hollywood, ni de una anécdota técnica, ni de cables olvidados en un edificio viejo. Estamos hablando de un hecho de gravedad institucional que interpela directamente a nuestra democracia y a la calidad de nuestras instituciones.

Minimizarlo es un error. Pero, peor aún, es un riesgo.

Porque cuando se naturalizan prácticas irregulares, cuando se las disfraza de “sistemas caseros”, cuando se las justifica en nombre del cuidado personal o de la sospecha permanente, se abre una puerta muy peligrosa: la de aceptar que todo vale, que los límites pueden correrse y que la legalidad es una cuestión opinable.

Nuestra historia, como argentinos y como entrerrianos, nos obliga a ser especialmente cuidadosos. Venimos de tiempos muy oscuros donde el espionaje interno, la vigilancia y la persecución política fueron herramientas del poder. Por eso resulta alarmante escuchar livianamente que “no causó mayor preocupación” o que “no parecía espionaje”. La gravedad de los hechos no depende de una opinión personal, sino del respeto irrestricto al Estado de Derecho.

En este contexto, es necesario destacar y defender la actitud del gobernador Rogelio Frigerio. Desde el primer día, este gobierno se ha caracterizado por la transparencia, por poner luz donde durante años hubo oscuridad y por enfrentar sin titubeos la corrupción que se apoderó de nuestra provincia durante más de 20 largos años. Denunciar, investigar y dar intervención a la Justicia no es exagerar ni apresurarse: es gobernar con responsabilidad democrática y con un compromiso real con la verdad.

Investigar no es dramatizar. Denunciar no es sobreactuar. Muy por el contrario: es cumplir con la obligación institucional que le cabe a cualquier gobierno serio cuando se detecta una posible irregularidad de esta magnitud. El silencio o la minimización sí serían una falta grave.

Que sea la Justicia la que determine qué ocurrió, cómo y con qué finalidad es lo correcto. Pero ese proceso debe darse sin relativizaciones previas, sin discursos que bajen el precio a hechos que afectan la confianza pública.

No todo es lo mismo. No todo es “una cuestión técnica”. Y no todo puede resolverse con un “no era para tanto”.

Por eso, señor intendente Arévalo, no se trata de sobreactuar ni de minimizar, sino de estar a la altura del cargo que se ocupa. Los hechos sensibles, que tocan fibras profundas de nuestra vida democrática, no pueden transformarse en excusas para declaraciones livianas.

La responsabilidad institucional exige prudencia, seriedad y compromiso con la verdad. Porque cuando se habla de prácticas que remiten a los momentos más oscuros de nuestra historia, lo que corresponde no es relativizar ni especular, sino defender con firmeza las reglas de la democracia que todos decimos respetar.

(*): diputada provincial (Juntos Por Entre Ríos, Feliciano).