Michel: “Proponemos una reforma laboral que atiende las necesidades del trabajo sin quitar derechos"

El diputado nacional Guillermo Michel presentó junto a sus pares del bloque peronista el proyecto de modernización laboral alternativo al que impulsa el gobierno nacional el cual apunta a convertir “la negociación salarial en un techo, hundiendo el ingreso de las y los trabajadores”.

La iniciativa del peronismo contempla siete propuestas: vigencia de los acuerdos colectivos; licencias parentales y corresponsabilidad; sistema indemnizatorio y financiamiento; jornada laboral, modernización y fortalecimiento de la inspección del trabajo; trabajo en plataformas digitales; y reducción de contribuciones patronales para mipymes.

“El gobierno busca debilitar la posición de los trabajadores lo cual va a profundizar la conflictividad laboral. Nosotros entendemos que es necesario actualizar la normativa laboral en función de las nuevas tendencias y discusiones que se están dando en el mundo del trabajo sin que ello suponga precarización y pérdida de derechos adquiridos”, señaló Michel.

“Proponemos una reforma laboral que atienda las necesidades actuales del universo del trabajo sin quitar derechos”, expresó.

Desde el espacio opositor manifestaron: “El universo laboral está en permanente cambio y transformación. Con la excusa de una supuesta modernización, el gobierno nacional no sólo no innova sino que pretende, una vez más, regresar al siglo XIX. El proyecto de Milei busca destruir el derecho laboral para reemplazarlo por el civil y comercial donde no se reconoce la asimetría de poder, y busca destruir el derecho a huelga para reemplazarlo por el Código Penal”.

“El proyecto de ley del gobierno, en línea con su plan de concentración económica, de desfinanciamiento de la ciencia, la educación pública y las universidades; y de desindustrialización: primariza, le quita poder adquisitivo a la clase media y destruye la industria nacional. En el corazón de su proyecto está la intención de sustituir la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios por la unilateralidad del patrón”.

En ese sentido, sostuvieron que “el proyecto del gobierno nacional busca invertir la pirámide de negociación, priorizando los acuerdos por empresa y promoviendo sindicatos a imagen y semejanza de la patronal. De este modo, transforman lo que hoy es un piso de negociación salarial en un techo, hundiendo el ingreso de las y los trabajadores”.

“Nosotros nos oponemos a la propuesta del gobierno nacional y presentamos esta alternativa siendo conscientes de las necesidades del presente para promover un debate alineado con las discusiones y tendencias que se están impulsando en el mundo”, indicaron.