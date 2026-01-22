Las bibliotecas populares ya pueden solicitar los recursos de gestión 2026 de Conabip

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), informó que ya se encuentra abierta la convocatoria 2026 para acceder a la línea de financiamiento Recursos para la Gestión de las Bibliotecas Populares, un programa destinado a solventar los gastos habituales de funcionamiento de estas instituciones en todo el país. La iniciativa está dirigida a bibliotecas populares registradas y en situación regular ante el organismo. Esta línea busca fortalecer la capacidad de gestión y la autonomía de las bibliotecas, promoviendo además su inserción comunitaria como espacios culturales y educativos de referencia en cada localidad. La convocatoria no posee fecha límite de adhesión y su otorgamiento es anual.

Desde el organismo nacional precisaron que podrán acceder al beneficio aquellas bibliotecas que hayan presentado, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), la solicitud de Recursos para la Gestión de la Biblioteca correspondiente al ejercicio 2025. También deberán contar con regularidad institucional vigente, alta de beneficiario activa, rendiciones aprobadas del programa 2025 y no registrar rendiciones vencidas sin presentar en otras líneas de financiamiento. Las bibliotecas que ya hayan realizado esta solicitud no deberán volver a completarla para la convocatoria 2026, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos administrativos y contables exigidos por la Comisión.

En 2025, la Conabip concretó el pago de la última etapa del programa Recursos para la Gestión de la Biblioteca, que benefició a 638 bibliotecas populares de todo el país, con una inversión total de $1.577.300.000. Los montos asignados variaron de acuerdo con la categoría de cada institución: $2.800.000 para bibliotecas de categoría A, $2.500.000 para las de categoría B y $2.200.000 para las de categoría C. Estos fondos permitieron cubrir gastos corrientes vinculados al sostenimiento cotidiano de las bibliotecas, tales como servicios, mantenimiento, insumos y otras erogaciones necesarias para su funcionamiento regular.

Desde la Conabip señalaron que esta línea de financiamiento se lleva adelante con el fin de promover la capacidad de gestión y la autonomía de las bibliotecas populares. Se busca garantizar que estas instituciones puedan continuar desarrollando sus actividades culturales, educativas y sociales, sosteniendo su rol como espacios abiertos de acceso a la lectura, la información y la formación ciudadana.

Actualmente, la red de bibliotecas populares del país está integrada por casi 1.500 instituciones distribuidas en todo el territorio nacional, que reúnen más de 20 millones de libros y cuentan con el trabajo sostenido de alrededor de 30.000 voluntarios.

Para más información o consultas sobre la convocatoria 2026, las bibliotecas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico subsidios@conabip.gob.ar