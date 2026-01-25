Javier Milei lleva este lunes su “Tour de la Gratitud” a Mar del Plata

El objetivo del Presidente es agradecerle a la ciudadanía el apoyo hacia su gestión. Además, por segunda vez consecutiva, participará de la Derecha Fest.

El presidente Javier Milei continuará con el “Tour de la Gratitud” y viaja este lunes a Mar del Plata para darle las gracias a la ciudadanía por el apoyo recibido desde el comienzo de su gestión.

Según información que obtuvo la Agencia Noticias Argentinas desde el Gobierno Nacional, el primer encuentro con el público que visite la ciudad balnearia será el mismo lunes 26, desde de las 20.30hs, en la esquina de las intersecciones Güemes y Avellaneda.

Milei, junto a algunos funcionarios de su gabinete, tiene previsto tomar contacto con marplatenses y turistas para agradecer el apoyo a su Gobierno y compartir “los avances del proceso de transformación” que impulsan desde La Libertad Avanza (LLA).

Además de esta actividad oficial, el Presidente de la Nación participará el martes 27, por segundo año consecutivo, en el evento denominado La Derecha Fest, organizado por su biografo personal Nicolás Marquez y que tendrá como figuras invitadas a los influencers libertarios que propagan las ideas de Milei.

Esta “convención política”, como la llaman en ámbito libertario, congrega a exponentes del movimiento conservador del país, y a la que también asistirán ministros, diputados y senadores de LLA, además de militantes del partido y público en general.

Ese mismo día, más tarde, tiene planeado ser parte del público de ‘Fátima Universal’, el espectáculo de su ex novia Fátima Flores, quien lo invitó especialmente al Teatro Roxy de la ciudad balnearia.

Esta visita a Mar del Plata, es parte una gira federal que planea llevar adelante en distintas ciudades del país, con el objetivo de agradecer el respaldo de sus votantes y reafirmar el rumbo del Gobierno Nacional.

Fuente: Noticias Argentinas.