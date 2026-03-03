Comienza el juicio a Leonardo Airaldi y otras 13 personas, en un clima espeso por el presunto plan criminal

El juicio por narcotráfico de mayor atracción desde el caso Narcomunicipio, comienza este martes en el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por Noemí Berros, Mariela Rojas y José María Escobar Cello. En el centro de la escena estará Leonardo Airaldi, el productor agropecuario de Diamante que hace más de una década es nombrado como un personaje vinculado al tráfico de drogas a gran escala en la inhóspita zona de islas y campos de su propiedad. Otras 13 personas están imputadas por cumplir diferentes roles en la actividad criminal.

Habrá un importante operativo de seguridad en inmediaciones del Tribunal de calle Urquiza, entre Corrientes y San Juan, teniendo en cuenta las circunstancias previas públicamente conocidas: la denuncia del narcotraficante Daniel Celis sobre un supuesto plan elucubrado por Airaldi desde la Unidad Penal 9 para mandar a matar al juez federal Leandro Ríos (quien lo investigó y procesó) y al fiscal general José Ignacio Candioti (quien lo acusará en el juicio); y el testimonio posterior de otros dos presos que dijeron que también quería asesinar al ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia.

Noemí Berros, jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná.

Esto motivó que el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, pidieran el traslado de Airaldi a un pabellón de máxima seguridad del penal federal de Ezeiza, lo que se concretó el fin de semana pasado.

Se trata de un caso que ya tenía un importante magnetismo público y político debido a las conexiones de Airaldi: había sido presidente de la Sociedad Rural de Diamante y se vinculó estrechamente con todas las autoridades locales, regionales y provinciales en su actividad como productor y también gremial. Hasta tuvo un intento de proyectarse a la política como candidato con un pasacalles (sin partido) que colgaron en su localidad.

Además, su influencia en las instituciones se dio particularmente en la Policía y otras fuerzas de seguridad con las que tenía acuerdos para evitar controles: tenía 47 contactos de la Policía entrerriana y de Prefectura Naval Argentina en el celular que le secuestraron.

Se trata de un juicio con dos causas: la que se investigó en Paraná, que procesó a los 14 imputados por el comercio de drogas en Diamante y en la capital entrerriana, con Airaldi como organizador y proveedor. Y la que se tramitó en Santa Fe, por el hallazgo de casi 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, en la casa de quien era el puestero en la isla El Pillo de Airaldi, y su hombre de máxima confianza, Diego “Pete” Torres.

La vinculación de Airaldi con ese cargamento sucedió el día que lo detuvieron en Rosario con armas de fuego y municiones: en su IPhone encontraron las fotos de esos ladrillos de cocaína que le había mandado Torres con unos comentarios porque algunos llegaron dañados.

En este caso se comprobó la hipótesis de la causa de Paraná: que Airaldi ponía su estructura agropecuaria, campos e islas a disposición de bandas narcos de Rosario como Los Monos, o la bonaerense de “Mameluco” Villalba, para la llegada de cargamentos de droga desde Paraguay y Bolivia, en barcazas y en avionetas. En su campo encontraron una pista de aterrizaje y al lado un tanque de 5.000 litros enterrado a pocos metros. En una zona inhóspita, cuya presencia no tiene otra explicación.

El juicio contará con 51 testigos, entre policías que llevaron adelante la investigación y los que participaron de los allanamientos, así como testigos civiles de estos procedimientos. Algunos imputados van a declarar, de hecho la defensa de Airaldi adelantó que lo hará.

El debate se extenderá hasta julio. El calendario estipulado hasta ahora prevé estas fechas: martes 3, martes 17 y jueves 26 de marzo; jueves 9, viernes 17, viernes 24 y lunes 27 de abril; martes 12, martes 19 y viernes 29 de mayo; viernes 12, miércoles 17 y viernes 19 de junio; y viernes 03 de julio, que sería el momento de los alegatos. Es decir que a mediados de julio (o fines de agosto si es después de la feria judicial de invierno) se conocerá el veredicto.