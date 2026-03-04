Básquet asociativo: el Torneo Apertura ya tiene fecha de inicio

El 11 de marzo arrancará oficialmente la actividad de la Asociación Paranaense de Básquet en Primera División.

El miércoles 11 de marzo se pone en acción el Torneo Apertura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet. Así se informó desde la APB en sus redes sociales, dando a conocer también los encuentros que se disputarán en cada una de las jornadas.

En este sentido, la Primera División del básquet paranaense contará con 13 equipos. Jugarán todos contra todos a una rueda y los mejores ocho clasificarán a Playoffs.

En la primera fecha habrá partidos interesantes, entre ellos los que afrontarán Sionista – Quique, dos elencos que en este 2026 jugarán la Liga Federal. Asimismo, será atractivo el duelo entre Estudiantes y Olimpia, dos conjuntos que se armaron para dar pelea por el título.

La primera fecha tendrá los siguientes partidos:

Unión – Rowing

Talleres – Recreativo

Sionista – Quique

Ciclista – Patronato

Echagüe – Paracao

Estudiantes – Olimpia

Libre: San Martin