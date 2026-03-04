Verano 2026: según la CAME, en Entre Ríos se habrían gastado $300 mil millones en toda la temporada

El verano 2026 tuvo una dinámica de menor a mayor y cerró con un balance superior al de 2025: viajaron más turistas, se generó mayor impacto económico y la agenda de eventos funcionó como gran motor de convocatoria en todo el país.

Según la CAME, “apoyada en su combinación de playas de río, complejos termales, naturaleza y un calendario sostenido de fiestas populares, el verano en la provincia de Entre Ríos dejó un muy buen balance, con un gasto diario que rondó los 100 mil pesos por persona y más de 2 millones de turistas circulando por la provincia”. “El gasto total, que al 17 de febrero ya había alcanzado los $270 mil millones, habría superado los $300 mil millones en toda la temporada. La microrregión Tierra de Palmares lideró los niveles de ocupación (76%), seguida por Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano (66%) y Caminos del Palacio (60%), reflejando una distribución equilibrada del flujo turístico. El atractivo natural volvió a ser determinante: las playas sobre los ríos Uruguay y Paraná, los parques y reservas naturales, el turismo rural y, especialmente, los complejos termales de Federación, Villa Elisa, Colón y Concordia funcionaron como polos de descanso y bienestar durante todo el verano. En el corredor del Uruguay, Colón se consolidó como uno de los destinos destacados, con una ocupación promedio del 77,5% entre enero y febrero, estadía media de 4,3 noches y más de 150 mil turistas y excursionistas en el período. El destino combinó playas sobre el río Uruguay, termas y una agenda cultural robusta que incluyó la Fiesta del Turista, 12 noches de corsos y la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, con más de 14.000 asistentes en sus shows principales. El calendario de fiestas fue clave en toda la provincia: el Carnaval del País en Gualeguaychú, la Fiesta Nacional del Lago en Federación y el Triatlón Internacional de La Paz impulsaron la demanda en enero, junto con múltiples festivales regionales vinculados a la identidad entrerriana. El punto más alto se registró durante el fin de semana largo de Carnaval en febrero, con una ocupación promedio provincial del 97% y el ingreso de 218.603 turistas. Varias localidades alcanzaron ocupación plena en ese fin de semana, entre ellas Gualeguay, Pueblo General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana, mientras que otras como Gualeguaychú, Federación y Concepción del Uruguay superaron el 95%”.

Los números

l De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la temporada 2026 finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo el país y un impacto económico cercano a 11 billones de pesos.

l La cantidad de personas que viajaron en toda la temporada creció 9,5% frente a la temporada 2025, mientras que el gasto total real aumentó 4,5%, impulsado específicamente por la mayor cantidad de personas que pernoctaron al menos una noche fuera de su ciudad.

l En cambio, el gasto diario por turista alcanzó los $97.101, resultando nominalmente mayor al año pasado (+28,2%), pero 3,3% menor cuando se quita el impacto de la inflación (a precios reales).

l A diferencia del verano anterior, la temporada mostró un desempeño más equilibrado, con un flujo sostenido de turistas durante enero y febrero, acompañado por políticas comerciales más agresivas, promociones y financiamiento en cuotas que ayudaron a dinamizar el consumo.

l La estadía media se ubicó en 3,65 noches (vs. 3,7 en 2025), consolidando la tendencia hacia viajes más breves. En comparación con 2023 (4,15 días), la permanencia promedio es 12% menor. Frente a 2022 (4,65 días) la reducción alcanza el 21%. Este comportamiento evidencia un cambio estructural en los hábitos de viaje: ante un contexto de ingresos más ajustados, el principal mecanismo de adaptación del turista no es dejar de viajar, sino reducir la duración de la estadía, mientras que el gasto diario se mantiene relativamente más firme en relación con la experiencia elegida.

Balance del Verano 2026: indicadores principales y variaciones % (2026 vs. 2025)

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

El balance general

l El comportamiento del verano fue muy heterogéneo pero dinámico. Los destinos que combinaron naturaleza, eventos y agenda cultural lograron altos niveles de ocupación, mientras que otras plazas mostraron desempeños más moderados y sensibles al clima y al calendario.

l La temporada se organizó por “picos” más que por anticipación: fines de semana, festivales, carnavales y competencias deportivas actuaron como activadores concretos del viaje, acelerando reservas y elevando ocupación incluso en destinos que habían comenzado con registros bajos.

l Se consolidó un nuevo perfil de turista: decidió con poca antelación, priorizó experiencias específicas y ajustó la duración de su estadía. La permanencia promedio se mantuvo en torno a 3-4 noches en destinos consolidados y fue más corta en plazas de paso o escapadas regionales.

l El gasto fue selectivo pero significativo: el consumo se concentró en productos y experiencias de alto valor agregado (excursiones, gastronomía, eventos), mientras que se moderaron consumos accesorios. Donde el producto turístico estuvo bien diferenciado, el impacto económico fue contundente.

l Eventos + cultura + deporte fueron la fórmula más efectiva para sostener el movimiento turístico. Las fiestas populares, festivales, torneos y propuestas gastronómicas funcionaron como motores claros de demanda y permitieron sostener actividad incluso en contextos de mayor prudencia en el gasto.

l Entre los problemas del sector, este año aparecieron la rentabilidad ajustada, la competencia informal y la dependencia del clima y la agenda, factores que le dieron volatilidad a la temporada y obligaron a una planificación más flexible por parte de prestadores y destinos.

Los destinos más visitados

1) Provincia de Buenos Aires. La costa atlántica volvió a concentrar el mayor volumen de turismo del país, con Mar del Plata y Pinamar entre los destinos más elegidos, y una temporada que, en líneas generales, fue de menor a mayor. Tuvo con el Carnaval uno de los picos más altos del verano. El movimiento turístico se sostuvo, aunque con un visitante más cauteloso y un consumo contenido, priorizando alternativas más accesibles. Villa Gesell, Cariló, Necochea, San Bernardo, Mar de las Pampas, Monte Hermoso, mantuvieron buenos niveles de ocupación, especialmente en fines de semana y fechas clave, como fue el Carnaval. En Mar del Plata, el feriado de Carnaval fue uno de los puntos más altos del verano, con ocupación superior al 80% y hoteles que alcanzaron el 90%, aunque el consumo promedio se mostró más contenido que en temporadas anteriores, con turistas que cuidaron su presupuesto. En el interior bonaerense y el turismo de cercanía se destacaron Tandil, con su perfil serrano-gastronómico; Tigre, con escapadas náuticas y recreativas en el Delta; y Chascomús, que registró 78% de ocupación los fines de semana y 38% entre semana, con estadías promedio de 3 noches y fuerte presencia de excursionistas. Allí, el Carnaval Infantil convocó a unas 35.000 personas durante cuatro jornadas. San Pedro y San Antonio de Areco, vinculadas al turismo rural y cultural, también tuvieron buenos momentos en el verano, lo mismo que Sierra de la Ventana, que mantuvo buena afluencia en su circuito de naturaleza y trekking. Localidades ribereñas como San Nicolás de los Arroyos y destinos de laguna como Junín recibieron visitas constantes todo el verano, consolidando el peso del turismo de cercanía en todo el territorio bonaerense. El producto termal también tuvo movimiento sostenido en Termas del Salado y Carhué, destinos que combinaron bienestar y escapadas cortas.

2) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La capital del país fue uno de los principales polos de turismo urbano, con una oferta amplia que combinó cultura, espectáculos internacionales, gastronomía, espacios verdes y actividades al aire libre. El movimiento turístico se sostuvo a lo largo de enero y febrero, con fuerte presencia de visitantes nacionales y extranjeros, atraídos por la agenda artística, deportiva y recreativa. Entre los atractivos más elegidos se destacaron espacios verdes y propuestas para mitigar el calor, como la Reserva Ecológica Costanera Sur, el Jardín Botánico Carlos Thays y el Palacio Libertad (ex CCK), que ofrecieron alternativas culturales y recreativas gratuitas. También tuvieron protagonismo los circuitos gastronómicos, los teatros de la avenida Corrientes, los barrios históricos y las propuestas ribereñas vinculadas al Río de la Plata. El punto más alto del verano fue el fin de semana largo de Carnaval, que dejó una ocupación hotelera del 83%, el mejor registro para esta fecha en los últimos cinco años, con más de 119.000 visitantes y un impacto económico superior a $40.000 millones. La agenda de espectáculos fue determinante: Bad Bunny realizó tres shows en el Estadio Más Monumental; el festival Ultra Buenos Aires convocó a miles de personas en el Parque de la Ciudad; y el Argentina Open reunió a figuras internacionales en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El desempeño de Carnaval no solo fue el momento más destacado del verano, sino que marcó una tendencia positiva para el año, consolidando a Buenos Aires como destino de grandes eventos internacionales y confirmando la capacidad del turismo urbano para generar alto impacto económico y sostenida actividad en hotelería, gastronomía y entretenimiento.

3) Catamarca. El verano afirmó a la provincia como un destino en crecimiento dentro del mapa turístico nacional, combinando villas veraniegas, festivales populares y naturaleza de montaña. La temporada mostró un buen nivel de movimiento en todo el territorio, con fuerte derrame económico en comunidades del interior. En enero, la ocupación hotelera promedio provincial alcanzó 65%, con 98.733 visitantes, una estadía media de 3 noches y un gasto diario promedio de $90.495, lo que representó un impacto económico estimado en $18.510 millones distribuidos en hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios turísticos. Algunos destinos superaron ampliamente el promedio: El Rodeo alcanzó 100% de ocupación, Aconquija 99%, Las Juntas 98% y Mutquín 95%. También se destacaron Santa María, sede del Festival del Yokavil (75%), y Andalgalá, con el Festival Nacional del Fuerte (70%). En febrero, el feriado de Carnaval fue el punto más fuerte, con estadías promedio de 3 noches y alta convocatoria en todo el territorio, especialmente en Capital, Valle Viejo, Belén, Tinogasta, Santa María, Mutquín y Antofagasta de la Sierra, configurando un circuito turístico-cultural-recreativo que atravesó la provincia de punta a punta. Un dato que refleja cómo el movimiento cultural acompañó la temporada son las estadísticas del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), que recibió 4.854 visitantes entre diciembre y febrero, con enero como mes de mayor afluencia (2.172 visitas). En febrero se registraron visitantes extranjeros de 13 países, reforzando la proyección internacional del espacio.

4) Chaco. La temporada mostró un desempeño apoyado principalmente en el turismo interno y regional, con escapadas cortas y fuerte participación en eventos culturales y propuestas recreativas. El movimiento se concentró en fines de semana y fechas especiales, con un perfil de visitante familiar y consumo moderado. La mayor actividad se registró en Resistencia, capital provincial y referente cultural del nordeste, que combinó actividades urbanas, ferias gastronómicas y eventos al aire libre. También tuvieron buen movimiento Presidencia Roque Sáenz Peña, especialmente por su complejo termal; Villa Ángela y Charata, con agenda de festivales y actividades comunitarias. El producto naturaleza volvió a tener protagonismo con el Parque Nacional El Impenetrable, que recibió visitantes interesados en turismo de aventura, avistaje de fauna y experiencias de ecoturismo en uno de los ecosistemas más singulares del país. Asimismo, los circuitos vinculados al río Paraná y a lagunas interiores ofrecieron alternativas recreativas y pesca deportiva. En el plano cultural, los carnavales barriales y regionales convocaron a comparsas, murgas y agrupaciones locales en distintas ciudades, mientras que ferias de emprendedores, festivales folklóricos y encuentros gastronómicos dinamizaron la actividad comercial. El balance dejó una temporada estable, con fuerte impronta cultural y natural, y consolidación del turismo regional como sostén de la actividad chaqueña. Un momento fuerte del verano fue el fin de semana de Carnaval, cuando la ocupación hotelera provincial promedió 44,2%, con El Impenetrable alcanzando el 63,3%. El gasto promedio estimado fue de $77.500 por día, incluyendo comida y traslados, y la permanencia promedio, 2,2 días.

5) Chubut. La temporada mostró un desempeño medio con recuperación progresiva, en un contexto de turismo más cauteloso, estadías cortas y consumo selectivo. Los incendios forestales registrados en algunas localidades de la zona no afectaron la afluencia de turistas, ni en Chubut ni en el resto de las provincias patagónicas. En Puerto Madryn, enero cerró con una ocupación promedio de 35% en la primera quincena y 50% en la segunda. Durante el fin de semana de Carnaval (14 al 17 de febrero), la ocupación alcanzó el 77% en hotelería y 65% en para-hotelería. El gasto diario promedio en los primeros diez días de enero osciló entre $70.000 y $120.000, con una estadía media de 3 a 4 días en enero y 3 días en Carnaval, confirmando la tendencia a viajes más breves y decisiones de consumo moderadas. La agenda cultural y recreativa tuvo fuerte protagonismo. Se destacaron propuestas como “Marejada Cultural”, Madryn Comestible, la feria “Con Sabor a Madryn”, el Mercado Emprendedor y el Carnaval del Mar sobre el Boulevard Brown, con murgas, comparsas y artistas locales. También hubo intensa actividad deportiva (triatlón frente costero, torneos de equitación, maxibásquet y pelota paleta) y ciclos culturales gratuitos como “Filosofía a la Mar” y cine italiano, que ayudaron a dinamizar la demanda. En términos provinciales, el movimiento se distribuyó entre los principales corredores turísticos. Además de Madryn, puerta de acceso a la Península Valdés, se destacaron Esquel y la zona de la cordillera con el Parque Nacional Los Alerces, Trevelin con su perfil de turismo rural y naturaleza, y Comodoro Rivadavia como polo urbano y de eventos. En la comarca andina, destinos como Lago Puelo y El Hoyo mantuvieron afluencia sostenida vinculada al turismo de naturaleza.

6) Córdoba. La provincia atravesó una de las temporadas más exitosas de los últimos años, con más de 5 millones de turistas entre enero y febrero, un crecimiento interanual estimado entre 9% y 10%, y un impacto económico cercano o superior a 1 billón de pesos acumulados. Solo en enero se contabilizaron alrededor de 3,5 millones de visitantes, consolidando un fuerte ritmo de demanda desde el inicio del verano. La ocupación promedio provincial en enero rondó el 70,3%, aunque los principales destinos registraron picos muy superiores, especialmente en fines de semana y fechas especiales. Villa Carlos Paz alcanzó niveles del 80% en semana y entre 90% y 95% los fines de semana, mientras que Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita y Miramar de Ansenuza registraron ocupaciones superiores al 90% en distintos tramos. Durante Carnaval y otros momentos pico se observaron niveles cercanos a la ocupación plena. El volumen de gasto turístico mostró una expansión significativa respecto del verano anterior, impulsado por la combinación de alta afluencia y buen consumo en alojamiento, gastronomía, transporte y servicios. La diversidad de la oferta, sierras, lagos, balnearios, turismo rural y una agenda intensa de festivales y carnavales, permitió distribuir la demanda en todo el territorio, con fuerte presencia de turismo interno y de cercanía, muchas veces con decisiones de viaje espontáneas. El balance dejó a Córdoba como uno de los destinos más concurridos del país y con indicadores que, en varios casos, se ubicaron en niveles récord, reafirmando su liderazgo turístico en el interior argentino.

7) Corrientes. La provincia vivió una temporada de verano con fuerte protagonismo del turismo de naturaleza y playa, combinando río, esteros y una de las celebraciones de Carnaval más convocantes del país. El movimiento fue sostenido durante enero y febrero, con alta presencia de turismo regional y visitantes del nordeste y provincias vecinas. Las playas sobre el río Paraná y el río Uruguay concentraron buena parte del flujo turístico, especialmente en la ciudad de Corrientes, donde los balnearios públicos y la costanera funcionaron como epicentro recreativo. También se destacaron Paso de la Patria, tradicional destino de pesca deportiva y playas; Ituzaingó, con su frente costero y cercanía a Yacyretá; y Goya, que mantuvo movimiento turístico vinculado al río y eventos locales. El producto naturaleza tuvo uno de sus puntos más fuertes en los Esteros del Iberá, donde el ecoturismo, el avistaje de fauna y las experiencias en estancias y lodges rurales atrajeron visitantes nacionales e internacionales interesados en turismo sustentable y biodiversidad. Uno de los momentos más destacados del verano fue el Carnaval, que volvió a posicionar a Corrientes como “Capital Nacional del Carnaval”. Los desfiles en el Corsódromo Nolo Alías convocaron a miles de personas en cada jornada, con comparsas de gran despliegue escénico y fuerte impacto en hotelería y gastronomía. A ello se sumaron los carnavales del interior provincial, que ampliaron la convocatoria y distribuyeron el movimiento turístico en distintas localidades. El verano correntino cerró, de esa forma, con los turistas disfrutando de una combinación equilibrada entre playas fluviales, naturaleza en el Iberá y espectáculos masivos.

9) Formosa. Con un movimiento moderado y fuerte protagonismo del turismo interno y regional, la provincia desplegó todo el potencial que ofrece su naturaleza, ríos y una agenda cultural distribuida en distintos puntos del territorio. El visitante eligió principalmente escapadas cortas, con estadías breves y consumo moderado, atraído por propuestas al aire libre y celebraciones populares. Entre los destinos más visitados se destacó la ciudad de Formosa, con su costanera sobre el río Paraguay, paseos ribereños y eventos culturales. También tuvieron movimiento Herradura, reconocida por sus playas y deportes náuticos; Clorinda, como punto fronterizo; y localidades del interior vinculadas al turismo rural y de naturaleza. El producto ecológico continuó consolidándose en el Bañado La Estrella, uno de los humedales más importantes de Sudamérica, que atrajo visitantes interesados en avistaje de aves, fauna y paisajes únicos. El feriado de Carnaval fue un punto muy alto de la temporada, generando un impacto económico que se sostuvo en 40% de ocupación, gasto promedio de $90.000 por persona por noche y estadías de 2 noches. En el corredor sur se realizaron los tradicionales corsos de Villa Escolar y Mayor Edmundo Villafañe, junto al Festival Aniversario en El Colorado. Sobre la Ruta Nacional 81, las celebraciones tuvieron lugar en Pirané, Pozo del Tigre, Ingeniero Juárez e Ibarreta, considerada capital provincial del Carnaval. El verano también estuvo marcado por eventos de gran convocatoria, como la Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré en la capital.

10) Jujuy. La provincia sostuvo un movimiento constante durante el verano, con fuerte presencia de turismo nacional e internacional en sus cuatro regiones. En enero recibió 133.328 turistas, que generaron 374.986 pernoctes y un impacto económico de $43.366 millones, sobre una oferta de 435 alojamientos y 12.382 plazas. La ocupación promedio fue de 58,37%, con la Quebrada liderando (68,94%), seguida por Valles (53,86%), Yungas (41,15%) y Puna (29,80%). En febrero, la ocupación hotelera alcanzó el 62,2%, con un gasto promedio diario de $123.708 y una estadía media de casi 3 noches, consolidando un esquema de viajes más espontáneos y decisiones de último momento. El Carnaval Grande de Jujuy volvió a posicionarse como el punto más fuerte de la temporada. Convocó 45.715 turistas, generó 130.719 pernoctes y un impacto económico superior a $16.180 millones, con niveles de ocupación casi plenos en toda la provincia. La Quebrada de Humahuaca alcanzó picos cercanos al 99%, mientras que Valles, Yungas y Puna también registraron porcentajes muy elevados. El balance general mostró una provincia que logró reducir la estacionalidad, con mayor segmentación del mercado, incluido el turismo de alta gama trabajando al máximo de su capacidad, y una propuesta cultural y natural que continuó atrayendo visitantes en un contexto nacional difícil para muchas familias.

11) La Pampa. La temporada estuvo marcada por el turismo de cercanía, escapadas cortas y buen movimiento en fines de semana y fechas especiales. El flujo se concentró principalmente en destinos de naturaleza, termas y eventos culturales, con un visitante de perfil familiar y estadías breves. Entre las localidades más visitadas se destacaron Santa Rosa, como puerta de ingreso y centro urbano principal; General Pico; y Toay, vinculada al autódromo y actividades deportivas. En el oeste provincial, Victorica y 25 de Mayo recibieron visitantes atraídos por propuestas culturales y paisajes de transición hacia la Patagonia. El producto naturaleza volvió a ser uno de los ejes del verano, con recorridos en el Parque Nacional Lihué Calel, turismo rural y estancias, y actividades vinculadas al avistaje de fauna y senderismo. Las Termas de Bernardo Larroudé también registraron movimiento sostenido como opción de descanso y bienestar. En materia de eventos, el calendario incluyó festivales folklóricos, jineteadas, fiestas populares y encuentros gastronómicos que dinamizaron las economías locales, consolidando el perfil cultural y tradicional de la provincia. El verano estuvo, así, muy apoyado en el turismo interno y en la combinación de naturaleza, tradición y propuestas comunitarias.

12) La Rioja. La provincia sostuvo una ocupación hotelera promedio de 45% entre fines de diciembre y fines de febrero, con picos del 90% y 95% en capital e interior durante los principales festivales populares, según el informe oficial del Observatorio Económico de Turismo provincial. Los mayores niveles de actividad se concentraron en la Fiesta Nacional de la Chaya, el Festival Chayero Sanagasteño y los corsos de Villa Unión y Chilecito, que dinamizaron la hotelería, la gastronomía y el comercio local. En la ciudad de La Rioja, la ocupación llegó a ubicarse en torno al 85% durante la Chaya, mientras que el promedio general del verano se mantuvo en niveles moderados. A su vez, según datos de la Cámara de Comercio local, el gasto promedio por visitante se ubicó entre $95.000 y $108.000, con incrementos en los fines de semana de mayor convocatoria. El movimiento fue mayormente interno, con presencia de turistas de provincias como Córdoba, Santa Fe y Chaco, que eligieron especialmente destinos como Villa Unión, puerta de acceso al Parque Nacional Talampaya, y Chilecito. En términos generales, el verano mostró un desempeño moderado en el promedio provincial, compensado por picos muy altos durante los festivales, que funcionaron como motor principal de la actividad turística en un contexto nacional desafiante.

13) Mendoza. La provincia registró una ocupación hotelera y para-hotelera promedio de 59%, con una estadía media de 4,7 noches (5,7 días) y un gasto diario estimado en $92.500 por persona. El perfil del visitante combinó turismo nacional y extranjero, con escapadas de cuatro días que integraron enoturismo, circuitos urbanos, festivales y experiencias en naturaleza. Solo durante enero las estadísticas oficiales reportaron el ingreso 312.000 turistas, que generaron un impacto económico de $137.475 millones, reflejando una inyección significativa de recursos en la economía local. La combinación de estadía prolongada y consumo en gastronomía, bodegas y actividades al aire libre explicó buena parte del dinamismo del mes. Localidades como San Rafael, Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz y Las Heras desplegaron una agenda intensa de festivales, sunsets en bodegas, encuentros gastronómicos y celebraciones de Carnaval. En la capital, la Ciudad de Mendoza organizó propuestas al aire libre, recorridos turísticos y experiencias en el piedemonte, como la Reserva Divisadero Largo, además de actividades culturales en espacios emblemáticos. En el plano internacional, Mendoza consolidó su posicionamiento global al ser incluida entre los diez destinos tendencia para viajar en 2026 por Lonely Planet, reforzando su imagen como destino que integra vinos, paisajes cordilleranos, gastronomía y aventura en una misma propuesta.

14) Misiones. El verano comenzó y finalizó con resultados muy buenos en toda la provincia. El movimiento turístico se sostuvo con buenos niveles de ocupación y fuerte presencia internacional, especialmente en el norte provincial, donde se concentra su principal atractivo. El epicentro volvió a ser Puerto Iguazú, que tuvo 87% de ocupación en enero, pero con picos de ocupación hotelera que superaron al 90%, y un promedio provincial superior al 75% en dicho mes. El Parque Nacional Iguazú recibió cerca de 40 mil visitantes en la primera semana del año y superó los 172 mil ingresos durante enero, con un promedio diario cercano a los seis mil turistas. Más del 40% correspondió a visitantes extranjeros, con fuerte presencia de brasileños y crecimiento del mercado europeo, lo que fortaleció el ingreso de divisas y el impacto económico regional. En el ranking de destinos misioneros, también registraron buen desempeño San Ignacio, Oberá y Posadas, mientras que propuestas vinculadas al turismo rural y de naturaleza, como San Javier, ampliaron la oferta con campings y balnearios sobre el río Uruguay. La provincia habilitó más de 230 campings y espacios recreativos este verano, fortaleciendo el turismo interno. El alto caudal de agua en las Cataratas del Iguazú potenció la experiencia en los circuitos Inferior, Superior y Garganta del Diablo, todos habilitados, sumado a paseos náuticos, reservas naturales y actividades culturales. La conectividad aérea, incluida la ruta Lima–Iguazú, permitió captar nuevos mercados sin necesidad de escalas en grandes hubs regionales. El feriado de Carnaval impulsó febrero con celebraciones en distintas localidades, corsos y fiestas populares que dinamizaron el consumo en hotelería, gastronomía y excursiones. Bajo la campaña “Turisteá Misiones”, la provincia reforzó la promoción del destino y cerró la temporada con buenas expectativas para el año, apoyada en la combinación de maravillas naturales, servicios consolidados y una estrategia orientada a la sustentabilidad y la fidelización de mercados internacionales.

15) Neuquén. La provincia sostuvo una temporada de verano con fuerte protagonismo del turismo de naturaleza, lagos y montaña. El movimiento se concentró en el corredor cordillerano y lacustre, con buena afluencia de visitantes nacionales y regionales, estadías de varios días y un perfil orientado a actividades al aire libre. Entre los destinos más concurridos se destacaron San Martín de los Andes, con el Lago Lácar y el acceso al Parque Nacional Lanín; Villa La Angostura, integrada al circuito de los Siete Lagos; y Villa Pehuenia, muy elegida por su entorno natural y playas lacustres. También tuvieron movimiento Aluminé y Junín de los Andes, vinculadas al turismo de pesca, rafting y senderismo. El fin de semana largo de Carnaval fue el punto más alto de febrero, con ocupaciones elevadas en destinos cordilleranos y una agenda que combinó fiestas populares, espectáculos musicales, ferias artesanales y actividades recreativas en lagos y balnearios. Los eventos culturales y deportivos ayudaron a sostener la demanda y a distribuir el movimiento en distintas localidades.

16) Río Negro. Atravesó una temporada estival activa, impulsada por la diversidad de su oferta que combina mar, cordillera y estepa. El flujo turístico se distribuyó entre la costa atlántica y el corredor andino, con buena respuesta en fines de semana y fechas especiales. En la cordillera, San Carlos de Bariloche volvió a ser el principal polo de atracción, con actividades de trekking, navegación y excursiones lacustres en el entorno del Parque Nacional Nahuel Huapi. También registraron movimiento El Bolsón y Dina Huapi, elegidos por su perfil natural y gastronómico. Sobre la costa atlántica, Las Grutas fue el destino más concurrido del verano, con playas patagónicas y buen nivel de ocupación, acompañada por Playas Doradas y el movimiento turístico en Viedma y El Cóndor. El feriado de Carnaval le dio color al verano, con celebraciones, espectáculos y corsos tanto en la costa como en localidades del interior, generando un repunte en ocupación y consumo turístico. Eventos culturales, fiestas regionales y propuestas recreativas al aire libre acompañaron el cierre de la temporada.

17) Salta. Mostró un desempeño sostenido, impulsado por fiestas populares, carnavales y una conectividad aérea internacional en expansión. Entre enero y febrero recibió 651.184 visitantes, con una tasa neta de ocupación promedio de 50,1% y un impacto económico estimado en $402.735 millones. El gasto diario promedio fue $137.437 por persona y la estadía media alcanzó las 4,5 noches. El fin de semana largo de Carnaval concentró uno de los picos de mayor movimiento, con 76,1% de ocupación, un impacto superior a $15.515 millones y una estadía promedio de 2,8 noches. En Cafayate, la tradicional Serenata a Cafayate logró 100% de ocupación y agotó entradas, con fuerte derrame en localidades cercanas. El calendario incluyó 20 celebraciones bajo el sello Fiestas Populares. Se destacaron la Chaya Rosarina (30.000 asistentes), el Chicoana Carnaval Fest (24.000), el Carnaval en el Viaducto El Toro (15.000) y los Corsos Color de Orán (12.000 asistentes por fin de semana), además de festivales en Metán, Seclantás, Molinos y Animaná, con altos niveles de ocupación en los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma. En productos turísticos, el Tren a las Nubes transportó 4.440 pasajeros, mientras que el Teleférico San Bernardo y AlaDelta sumaron 88.441 usuarios, ambos con crecimiento interanual. El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes registró 241.141 pasajeros totales y un fuerte aumento en los arribos internacionales (más del 100% interanual en enero y cerca del 50% en febrero), consolidando al mercado externo como principal motor de expansión. El perfil internacional fue mayormente regional y europeo, con alta fidelización: casi la mitad ya había visitado la provincia previamente.

18) San Juan. El movimiento turístico fue moderado pero bueno durante todo el verano, impulsado por su combinación de paisajes andinos, turismo astronómico, propuestas culturales y eventos deportivos. El flujo se concentró en fines de semana y fechas especiales, con predominio de turismo nacional y regional, especialmente de provincias vecinas y del corredor cuyano. La mayor actividad se registró en la ciudad capital, que funcionó como base para recorrer bodegas, circuitos históricos y espacios culturales. También se destacaron Rivadavia y Santa Lucía, integradas al Gran San Juan y con fuerte movimiento recreativo. En el interior provincial, sobresalieron Calingasta, puerta de ingreso al Parque Nacional El Leoncito y referente del turismo astronómico; Iglesia, con el dique Cuesta del Viento como atractivo para deportes náuticos y de viento; y Valle Fértil, vinculado al Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna), uno de los íconos turísticos de la provincia. El verano sanjuanino combinó actividades al aire libre, trekking, mountain bike, navegación y astroturismo, con festivales departamentales, fiestas tradicionales y encuentros culturales que dinamizaron las economías locales. El balance dejó una temporada estable, con consolidación del producto naturaleza y una agenda cultural que sostuvo el movimiento en distintos puntos del territorio.

19) San Luis. La agenda de 50 festivales fue el principal motor de la economía turística provincial, elevando la concurrencia a sus niveles máximos en febrero y consolidando una estadía promedio de 3,5 días, con un gasto diario de $83.183 por persona. La distribución federal de estos eventos permitió que distintas localidades se transformaran en polos de alto impacto económico para los sectores hotelero y gastronómico. La temporada mostró una curva de crecimiento sostenida: diciembre tuvo un movimiento moderado de cercanía, enero consolidó el flujo en los principales corredores y febrero fue el mes de mayor concurrencia, traccionado por festivales masivos y eventos deportivos. En comparación interanual, tanto enero como febrero registraron una recuperación de 12 puntos porcentuales respecto del año anterior. Entre los destinos, Balde mantuvo flujo constante durante todo el verano gracias a su oferta termal, Villa de Merlo creció de forma gradual y alcanzó su pico en febrero con la Fiesta Nacional Valle del Sol (15.000 personas), Potrero de los Funes duplicó visitantes entre diciembre y enero y recibió más de 10.000 asistentes con el Carnaval de Los Tekis, y Villa Mercedes se convirtió en epicentro en febrero con el Festival de la Calle Angosta, que movilizó 100.000 personas.

20) Santa Cruz. El flujo del verano estuvo marcado por el turismo nacional e internacional que eligió la Patagonia austral para combinar glaciares, trekking, avistaje de fauna y paisajes de estepa y cordillera, con estadías generalmente de varios días dentro de circuitos patagónicos más amplios. El destino más visitado volvió a ser El Calafate, puerta de ingreso al Parque Nacional Los Glaciares y al icónico Glaciar Perito Moreno, que concentró la mayor parte del turismo internacional. La localidad sostuvo alta demanda hotelera y excursiones lacustres, consolidando su rol como motor turístico provincial. En la zona norte, El Chaltén mantuvo una intensa actividad vinculada al senderismo y al turismo de montaña, con visitantes atraídos por los circuitos hacia el Fitz Roy y la Laguna de los Tres. También registraron movimiento Puerto Deseado, con propuestas de turismo costero y avistaje de fauna marina; Los Antiguos, sobre el Lago Buenos Aires; y Perito Moreno, como punto estratégico de conexión hacia el noroeste provincial. El producto naturaleza fue el eje central del verano, con excursiones 4x4, navegación por lagos glaciares, trekking, cabalgatas y turismo paleontológico. En paralelo, las localidades organizaron festivales regionales, actividades culturales y encuentros comunitarios que acompañaron el flujo turístico en enero y febrero, especialmente durante fines de semana y fechas especiales.

21) Santa Fe. Cerró un verano récord, con fuerte protagonismo del corredor del río Paraná y el turismo de cercanía, y un impacto económico total de $211.326 millones. El gasto promedio diario de la temporada se ubicó en $94.092, reflejando un buen nivel de consumo, aunque con diferencias entre meses: $101.280 en enero y 86.896 en febrero. La estadía promedio fue de 2,25 días, reflejando un perfil predominante de escapadas cortas y turismo de proximidad. En enero, más de 200 mil turistas gastaron $107.000 millones, mientras que la circulación total, incluyendo excursionistas y público de eventos, se aproximó a 800.000 personas. La ocupación promedio provincial fue cercana al 58%. Durante la primera quincena de febrero se registraron 93.841 turistas y un impacto económico de $46.991 millones, con 70% de ocupación promedio y picos del 83% en cabañas sobre el Paraná, el Carcarañá y zonas de lagunas. Pero lejos de caer, la segunda quincena del mes fue aún mejor, con un impacto económico mayor a los $50.000. El fin de semana largo de Carnaval fue uno de los puntos más altos del verano: 49.000 personas se alojaron al menos una noche, otras 400.000 participaron de actividades, la ocupación alcanzó el 71% (con picos del 87% en complejos ribereños) y el impacto económico rondó los $24.895 millones. La agenda de la temporada incluyó más de un centenar de eventos y fiestas populares, entre ellos el Festival del Jaaukanigás en Reconquista (más de 55.000 asistentes), el Festival Folklórico de Guadalupe y la Fiesta de la Chopera en Santa Fe (más de 65.000 personas en conjunto), y el Festival Provincial del Pescador en Sauce Viejo (más de 26.000 concurrentes). El cierre de enero, por ejemplo, estuvo marcado por la tradicional Maratón Acuática Santa Fe-Coronda, que movilizó a más de 175.000 personas entre público y participantes. En paralelo, Rosario reforzó su perfil urbano y metropolitano con el Festival Faro (más de 120.000 asistentes), mientras que otras localidades ribereñas consolidaron propuestas de naturaleza, pesca deportiva, turismo religioso y gastronomía regional. En la Ciudad de Santa Fe, según el Observatorio Turístico municipal, la ocupación hotelera entre enero y febrero dejó 51% en hoteles 4* (con picos del 90%), 54% en hoteles boutique (con picos del 100%) y 33% en 3*. El gasto estimado diario por persona, considerando alojamiento y dos comidas, se ubicó en torno a $210.833, con una estadía promedio de 2,8 noches.

22) Santiago del Estero. Fue considerada como el destino más accesible del verano argentino, destacándose por su relación precio–calidad tanto en alojamiento como en gastronomía y actividades recreativas, según un análisis comparativo de precios publicado por el sitio TyC Sport. Específicamente, las ciudades de Santiago del Estero y Las Termas de Río Hondo ofrecieron las tarifas más competitivas del país, combinando propuestas termales, circuitos históricos y actividades culturales a costos accesibles. Durante enero, el conurbano Santiago-La Banda registró niveles de ocupación cercanos al 60%, con picos del 80% en el marco del Festival Nacional de la Chacarera. En Termas de Río Hondo, principal destino provincial, la ocupación osciló entre el 37% y el 50% según la semana, sobre una oferta de más de 10.000 plazas hoteleras. En las localidades emergentes del sudoeste provincial, Villa Ojo de Agua y Sumampa, la ocupación promedio alcanzó el 70%, mostrando buen desempeño en destinos serranos. Cifras similares se repitieron en febrero. El gasto estimado durante enero se ubicó en torno a $70.000 diarios por persona, con estadías promedio de 2 días y 2 noches. La agenda incluyó programas recreativos como “Santiago es tu Río”, “Viví Termas”, ferias artesanales y festivales culturales que dinamizaron la actividad en capital y Termas. Uno de los fines de semana más fuertes fue el de Carnaval, donde se estimaron 20.000 turistas, con un impacto económico cercano a $2.900 millones, un gasto promedio diario de $100.000 y estadías de 2 noches. El balance mostró una temporada apoyada en la competitividad de precios, la consolidación del producto termal y una programación cultural sostenida que fortaleció el posicionamiento de Santiago del Estero como alternativa económica dentro del mapa turístico nacional.

23) Tierra del Fuego. La temporada fue muy sólida, impulsada por el turismo nacional e internacional que eligió el extremo sur del país para combinar naturaleza, aventura y experiencias vinculadas a la Antártida. En Ushuaia, la ocupación hotelera y para-hotelera promedió el 70%, con una estadía media de 4 días. El gasto diario alcanzó los $235.000 en enero y $220.000 en febrero, reflejando un perfil de visitante de alto consumo. En términos provinciales, los lugares más recorridos incluyeron el Parque Nacional Tierra del Fuego, el Canal Beagle, navegaciones hacia el Faro Les Éclaireurs, excursiones 4x4 hacia los lagos Fagnano y Escondido en Tolhuin, y circuitos históricos en Río Grande. La oferta combinó trekking, navegación, avistaje de fauna y propuestas vinculadas al turismo antártico, consolidando a la provincia como puerta de entrada al continente blanco. La agenda cultural y deportiva acompañó el movimiento turístico. En febrero se desarrollaron los tradicionales carnavales con la participación de 25 expresiones carnavalescas provinciales, además de actividades previas como la exposición fotográfica “Carnavalito Creativo”, talleres infantiles y una gala en el Centro Cultural Esther Fadul. En el plano deportivo, el USHPROBIKE MTB & Trail Running convocó a competidores en circuitos de montaña de 45 y 25 km en MTB y 25 y 15 km en trail running. El balance dejó una temporada con buenos niveles de ocupación, alto gasto promedio y una fuerte articulación entre naturaleza, identidad antártica y eventos culturales y deportivos que dinamizaron la actividad en toda la provincia.

24) Tucumán. El verano fue muy dinámico, bien distribuido territorialmente, apoyado en la combinación de naturaleza, infraestructura renovada y una agenda intensa de eventos deportivos y culturales. Los destinos más recorridos fueron Tafí del Valle, San Javier, El Cadillal, Yerba Buena y San Pedro de Colalao, que combinaron paisajes de montaña, diques, glampings y propuestas gastronómicas. La mejora en infraestructura vial y una oferta turística diversificada fortalecieron el posicionamiento provincial dentro del NOA. En enero, el turismo generó un impacto económico estimado en $50.400 millones, reflejando un movimiento sólido en toda la cadena de valor. Tafí del Valle superó el 75% de ocupación, impulsado por eventos deportivos como el tradicional Seven y actividades al aire libre en los Valles Calchaquíes. La provincia logró así consolidar su perfil como destino de verano de montaña y experiencias culturales. Febrero repitió números similares, con el punto más alto durante el feriado de Carnaval, con desempeños destacados en San Javier y El Cadillal que alcanzaron 99% de ocupación, Tafí del Valle 88%, Tafí Viejo 76% y Yerba Buena 70%, entre otros destinos. El gasto promedio diario se estimó en $83.000 por persona. La agenda de espectáculos durante todo el verano fue muy rica, especialmente durante los carnavales, cuando se destacaron la Fiesta Nacional de la Pachamama en Amaicha del Valle, el Desentierro del Diablo en Colalao del Valle y los Corsos de Aguilares, que convocaron más de 30.000 personas diarias.