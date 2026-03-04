Música, danza y gastronomía en una nueva edición de la Fiesta del Estibador

Villa Urquiza realizará la IX Fiesta del Estibador, que se llevará a cabo este 7 de marzo desde las 20 en el Playón del Muelle, ubicado en la zona costanera de la localidad. El evento contará con espectáculos musicales, presentaciones de danza, puestos gastronómicos y una feria de artesanos y emprendedores. La propuesta busca conmemorar la identidad histórica del pueblo ligada a la actividad portuaria y a la tradición.

El escenario principal estará montado en el Playón del Muelle, un punto de la localidad que se vincula directamente con la historia del trabajo ribereño. Allí se presentará el Grupo Trinidad, Los Majestuosos del Chamamé, Valentín Ávila, conocido como "El ángel del acordeón", y Uriel López. La danza también tendrá su espacio con la participación del Ballet Municipal "Puesta de Sol", un elenco local que ofrecerá un cuadro coreográfico en el transcurso de la noche.

Además de los espectáculos, el predio contará con un sector destinado a la gastronomía, donde se podrán adquirir comidas y bebidas, y una feria que reunirá a artesanos y emprendedores de la zona.

La Fiesta del Estibador alcanza en esta edición su novena realización, siendo ya una de las celebraciones tradicionales del calendario local en el departamento Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

La entrada general tendrá un valor de $10.000 y los menores de 10 años podrán ingresar sin cargo.