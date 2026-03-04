Troncoso: “La reforma de la Constitución es muy importante, pero hay que tomar decisiones más urgentes”

"La soberanía de la Caja de Jubilación provincial y el 82% móvil, los hemos defendido con uñas y dientes, y ahora tenemos que ver qué hacemos para seguir defendiéndolo y que sea sostenido en el tiempo. Es una discusión incómoda, pero hay que hablarlo", afirmó Troncoso sobre la reforma previsional.

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, habló de varios temas de importancia para la gestión como el conflicto salarial con los docentes, la inminente reforma previsional y una posible reforma de la Constitución.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Troncoso diferenció que el paro docente “del lunes 2 de marzo fue ineludible porque las entidades gremiales de todo el país adheridas a la Ctera adhieren un paro nacional contra el gobierno nacional solicitando premisas y levantando banderas que vienen levantando hace un montón a nivel Ctera como un salario mínimo docente a nivel nacional, la restitución del FONID y algunas cuestiones más. Después, el martes 3, el paro fue producto de cómo se venía suscitando la negociación paritaria y ese intercambio de ideas”.

Al respecto, planteó que la medida del martes tuvo “un acatamiento muy bajo, de un 30%; creo que fue de los acatamientos más bajos de los últimos cinco o seis años, por lejos el acatamiento más bajo en nuestra gestión, y también me atrevo a decir que en los últimos años de la gestión de Bordet”.

“Eso denota que la oferta que hizo el gobierno no era tan mala, si bien sabemos que no es la mejor, que no es el ideal, pero que es la oferta posible, porque de alguna manera lo que buscamos con este fortalecimiento del Fopid (Fondo Provincial de Incentivo Docente), que es una categoría de la cual el gobernador tuvo la voluntad política de hacerse cargo, cuando el gobierno nacional dejó caer el Fondo de Incentivo Docente (Fonid). La idea es fortalecer el Fopid y salió ayer el decreto en 60.000 pesos por docente; mantener la suma fija, remunerativa y bonificable de 25.000 pesos para docente de más de 10 años de antigüedad; ir a un boleto docente al 100% con lo cual cualquier docente que en las cinco ciudades con transporte urbano –Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción y La Paz- que vaya al trabajo en transporte público lo va a hacer con gratuidad; el incremento de la ayuda escolar en un 50%; y sobre todo lo más importante, para los docentes que se inician en la base de la pirámide salarial, pasar de 680.000 pesos de mínimo en mano a 750.000 pesos mínimos en mano. Así que esto que era 60.000 pesos en el resto de los docentes, para el inicial en verdad hay un incremento de aproximadamente 130.000 pesos entre la suba del mínimo y la suma de 60.000 pesos que se le inyecta al Fopid”, detalló.

En ese marco, Troncoso resaltó que “esa suma de 60.000 pesos que se le inyecta al Fopid, por un pelito arriba supera la inflación que hubo en diciembre y en enero, que es la que se adeudaba porque no teníamos la paritaria cubierta. Con lo cual, en un contexto donde la recaudación sube por debajo de la inflación, nosotros seguimos cuidando el salario docente. No es lo ideal, lo saben muy bien, pero estamos cubriendo que el salario docente no se deteriore y eso creo que hay que ponerlo en valor”.

Sobre la continuidad del conflicto con el sector, planteó que “el gobierno sacó el aumento por decreto y entendemos que eso to descomprime bastante la situación. Obviamente, siempre está la herramienta de la conciliación obligatoria y demás, pero en un caso donde el conflicto se dispare. Nosotros lo que hemos hecho, como siempre, es mantener el diálogo abierto y permanente. No se puede decir que no hay diálogo. Quizás no hay punto de coincidencia o hay un gap, una distancia entre lo que nosotros podemos y lo que el sindicato pretende. El aumento del mínimo fue muy reconocido en off, en las charlas, y fue muy valorado. Y esto es día a día”.

“Creo que lo importante del decreto es que convoca en 90 días a sentarnos nuevamente en una mesa paritaria, y nosotros elegimos el decreto y no seguir alargando la discusión en esta mesa porque los sindicatos son representativos, pero la densidad de afiliación docente en la provincia es de 40 y pico por ciento. Esto quiere decir que más del 50% de los docentes no están adheridos a ninguna de las entidades gremiales. Entonces nosotros preferimos sacar el decreto que impacta en todos, afiliados o no afiliados, y obviamente seguir charlando y recuperar la mesa paritaria en tres meses. Otra cosa no menor es que un 70% de los docentes fue a laburar ayer, y eso quiere decir que hay una voluntad de levantarse, transpirar la camiseta y eso también hay que ponerlo en valor y tenemos que tener sensibilidad en relación a esa actitud”, definió.

Reforma previsional

Sobre la reunión del presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, con los gremios estatales para presentar el proyecto de reforma previsional, Troncoso adelantó que “el gobernador va a presentar las ideas fuerzas de la reforma”.

“Convocamos a todos los gremios estatales: los cinco gremios docentes, ATE, UPCN, los dos sindicatos de la justicia, el sindicato de judiciales y la federación de municipales y Suoyem. Todos los gremios que de alguna manera tienen concurrencia en materia jubilatoria y previsional en relación a la Caja de Jubilaciones provincial. Hemos venido hablando de manera individual con muchos de ellos, Gastón fue también a presentar las ideas fuerzas del proyecto ante la Intersindical, y ahora el gobernador tuvo la idea de convocar a todos, compartir con todos las ideas fuerza que tendría el proyecto y también escucharlos. Nosotros somos permeables, no descubrimos la pelota cuadrada en materia de seguridad social, la mayoría de las cosas ya están escritas”, advirtió.

En cuanto a la propuesta, adelantó: “Miramos con bastante buenos ojos los modelos que sostienen Santa Fe y Córdoba, que creo que son de avanzada, sobre todo el modelo cordobés, y creo que hay que ir hacia ese lugar, pero obviamente generando un blindaje social y pisos de protección que son los que garantizan gobernabilidad y además un estricto sentido de justicia. Nosotros la soberanía de la Caja de Jubilación provincial y el 82% móvil, los hemos defendido con uñas y dientes, y ahora tenemos que ver qué hacemos para seguir defendiéndolo y que sea sostenido en el tiempo. Es una discusión incómoda, estoy convencido, pero hay que hablarlo, porque nosotros no gobernamos para mañana o para el año que viene, gobernamos para las generaciones que vienen también, y aquí hay que tener responsabilidad”.

“Nosotros vinimos a tomar decisiones que, por más que sean incómodas, hay que tomar por el bien de la provincia y estamos dispuestos a darlas. Sobre el 82% móvil hay que analizar si es un 82% móvil sobre el salario neto, como en Santa Fe y en Córdoba, o un 82% móvil sobre el bruto como está pasando en la provincia, que implica un 104 o 105% móvil. Hay distorsiones. Que un jubilado gane lo mismo que un trabajador activo o incluso un poquito más, es más que el 82% móvil. Y a estas cosas hay que empezar a mirarlas con lupa, y eso no implica cercenar derechos. Cercenar derechos y un ajuste sería no tratar esto, no abordarlo y que esto explote”, aseveró Troncoso.

Consultado por posibles rechazos o judicialización de lo que se defina, consideró: “Tenemos que tomar todos los recaudos posibles para que el proyecto tenga el mayor nivel de consenso. Vamos a tener esta charla hoy con las entidades gremiales, vamos a tener una charla la semana que viene con diputados y senadores del oficialismo y la oposición, y una vez que haya un consenso, hay que hablar también con la justicia; estamos en un esquema de división de Poderes, pero eso no es óbice para que los Poderes no se hablen entre sí, tiene que haber un diálogo sobre la gobernanza, y obviamente, en el sistema de frenos y contrapesos de la división de Poderes, siempre la justicia puede tachar algo de inconstitucional. Es nuestra obligación y nuestro deber achicar esos márgenes lo mínimo posible y garantizar que el proyecto que estamos presentando esté por encima de los pisos de constitucionalidad y no pueda ser tachada de inconstitucional. Creo que estamos trabajando con mucho criterio, sin apurarnos, sin llevarlo a los ponchazos”.

Respecto del apoyo de UPCN, que lidera el exdiputado provincial investigado por enriquecimiento ilícito, José Ángel Allende, y el costo político que implica ese apoyo, el funcionario definió que “Allende es un dirigente gremial que conduce su organización hace muchísimos años, se presenta y el afiliado lo vota. No me voy a inmiscuir en la democracia sindical, pero en el caso de la discusión de OSER, UPCN y su secretario general estuvieron muy lejos de salir a aplaudir y a corear. Lo que hicieron fue presentar un proyecto alternativo de reforma. Cuando hay una voluntad política de avanzar en algo, creo que esa voluntad política es un muro de granito. Si está la voluntad, es parte de la realidad. La gente nos votó para avanzar con cuestiones importantes que, creemos que, para la gente son importantes y tenemos que cumplir con ese mandato popular. Cumplir con ese mandato popular lleva a tomar decisiones incómodas y hay decisiones donde no alcanza con nuestra voluntad política, sino que requieren de consensos. La reforma de OSER requería de consensos más allá de nuestra voluntad política, y hubo entidades gremiales que hicieron el lío, fueron a tocar el bombo, a tirar tres tiros a la plaza, y otras entidades gremiales que presentaron proyectos alternativos a nuestro proyecto oficial y las tuvimos que tomar en cuenta, las consideramos y las trabajamos”.

“Argentina requiere de inteligencia, de sentarnos en una mesa a trabajar sobre algunos puntos y pensar, no de tocar el bombo y tirar tres tiros. Yo si no me gusta algo, no puedo ir a la plaza a tocar el bombo, tengo que sentarme a laburar. Esta es la responsabilidad dirigencial que necesita la provincia y que necesita la Argentina, y estoy convencido de eso. Y va más allá de un nombre propio o de si una entidad gremial decide apoyar a los gobiernos. Tenemos que sentarnos a laburar sobre temas que son importantes porque si no, en este caso, la Caja de Jubilaciones explota. Podés ir a tirar tres tiros o podés sentarte en la mesa a laburar con nosotros y ver cómo mejoramos el proyecto. Yo creo que eso es lo que ha hecho UPCN a diferencia de otras entidades gremiales, no un apoyo explícito ni carnal; muy lejos de eso, hemos tenido discusiones muy grandes y muy fuertes”, evaluó.

Reforma constitucional

Sobre la idea que esbozó hace algunos meses el gobernador para avanzar en una reforma de la Constitución provincial, de la que no habló en la apertura de sesiones de la Legislatura, Troncoso planteó: “No sé si no es el tiempo, pero ahora estamos hablando, nada más y nada menos, que de una reforma previsional que está en puertas y quizás haya cosas más urgentes. Acá lo complejo del gobierno y de la gobernanza en Argentina es que lo importante corre atrás de lo urgente; la gestión tiene eso, la coyuntura compleja tiene eso añadido. Para mí es importante la reforma constitucional, y creo que para el gobernador también, pero es un contexto en el que hay que tomar decisiones más urgentes, más inmediatas, y después veremos si habrá tiempo, o no, para hablar de eso. Para mí no deja de ser importante”.