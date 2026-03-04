Pájaro Carreira y Coty Carbone coordinarán un espacio de creación para infancias

El espacio La Hendija Arte Contemporáneo presentó "Laboratorio de Art3 XD", una propuesta formativa destinada a niñas y niños de entre 6 y 12 años que comenzará a dictarse en su sede de Gualeguaychú 171, en la ciudad de Paraná. El proyecto estará coordinado por Pájaro Carreira y Coty Carbone y se desarrollará en dos grupos diferenciados por edades: los sábados de 11 a 12:30 para participantes de 6 a 9 años y los viernes de 18 a 19:30 para el grupo de 10 a 12.

La iniciativa está orientada a generar un espacio de experimentación y producción artística que trabaje con las artes visuales y las artes escénicas, una fórmula que, según explicaron sus coordinadores, busca promover producciones individuales y colectivas a partir de la exploración y el juego.

La diferenciación etaria entre los grupos apunta a adecuar las dinámicas y consignas a cada etapa evolutiva, respetando intereses, tiempos y modos de aproximación al hecho artístico.

Pájaro Carreira y Coty Carbone, a cargo de la coordinación, convocan a participar tanto a niñas y niños que ya hayan transitado experiencias vinculadas al arte como a quienes se acerquen por primera vez.

Las consultas e inscripciones se realizan a través de la cuenta de Instagram @lahendijaartecontemporaneo y mediante WhatsApp a los números 1167207176 y 1136422142.