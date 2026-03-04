La obra "Metamorfosis de un Poeta" inicia su gira entrerriana con una función en La Hendija

El actor, dramaturgo y director entrerriano Gustavo Palacios presentará este sábado 7 de marzo a las 21 su obra "Metamorfosis de un Poeta (Un melodrama épico-gauchesco)" en el Espacio Cultural La Hendija, ubicado en Gualeguaychú 171 de la ciudad de Paraná. La función marcará el inicio de la gira entrerriana 2026 de este espectáculo de creación propia, que propone un recorrido escénico centrado en la transformación interior de un poeta y su búsqueda de la esencia del ser, a través de la incorporación de elementos como el melodrama, la épica y la tradición gauchesca.

La obra narra la travesía de un héroe que emprende un viaje de autodescubrimiento. Según se anticipa en la presentación del espectáculo, la historia aborda la metamorfosis del alma de un poeta, en un itinerario que remite a la odisea clásica y a tradiciones más cercanas a la cultura popular argentina. Según informa el adelanto, el relato incorpora un tinte de realismo mágico y recupera recursos asociados al antiguo radioteatro, resonancias de la tragedia griega y de la Odisea atribuida a Homero.

En esta oportunidad, Palacios pondrá en escena una obra que se ubica dentro de su línea de trabajo autoral, caracterizada por la incorporación de dramaturgia propia, actuación y dirección.

Gustavo Palacios es oriundo de la ciudad de Maciá y dio sus primeros pasos en el elenco teatral Caranday bajo la dirección de Rubén Clavenzani. En 1998 se radicó en Paraná, donde continuó su formación con directores como Judith Diment y Lito Sekman, y luego comenzó a escribir y dirigir sus propias obras. En esa etapa formó dupla artística con el crespense César Román Escudero y estrenó "Atacadas por la Risa", un espectáculo de monólogos con elementos de transformismo que permaneció varios años en cartelera dentro del circuito teatral independiente.

En 2003 obtuvo una beca para estudiar teatro clásico y declamación en la Fundación Shakespeare de Madrid, experiencia que lo llevó a residir en España durante aproximadamente una década. Allí continuó formándose y presentó sus espectáculos en distintas ciudades, incluyendo su participación en el Circuito Café Teatro de Valencia, donde su obra "Atacadas por la Risa" integró la programación con buena respuesta de público. En 2012 regresó a Argentina y se instaló en Gualeguaychú, donde completó el Profesorado de Teatro y promovió diversas iniciativas artísticas locales.

También es autor de títulos como "Lamentablemente los amantes están de mente", "Delirio femenino o (suicidio múltiple en Fa menor)", "Besosupervivencia" y "El insólito caso de las hermanas Di Lorenzo".

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y en puerta costarán 15.000. Las reservas pueden realizarse al 3445 653290.